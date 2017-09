Ook u bent hartstikke schuldig aan kap tropisch tegenwoud

Misschien minder zout. Het zou voor vogels beter zijn als de palmolie eruit werd gehaald. Palmolie is vogelvijand nr. 1. Voer vogels uitsluitend pindakaas zonder palmolie.

Palmolie zit in allerlei producten. Met bijna iedere hap, met bijna iedere shampoo en bijna iedere douchegel blijk ik bij te dragen aan de kap van het oerbos.

Stel dat we de hele Veluwe zouden kappen en met mais beplanten. Iets dergelijks doen wij met het tropische regenwoud in Zuid­oost-Azië en Zuid-Amerika

Oerbos is namelijk van onschatbare waarde en wie in korte tijd rijk wil worden, heeft meer aan schatbare waarde. Het oerbos wordt gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages. Als de bodem na een paar jaar onbruikbaar is geworden, heeft iemand er toch mooi een zwembad, een tweede huis of derde auto aan overgehouden!

Stel dat we de hele Veluwe zouden kappen en met mais beplanten. Iets dergelijks doen wij met het tropische regenwoud in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. De woudreuzen van wie sommige Columbus misschien nog hebben meegemaakt, worden omgezaagd alsof het onkruid is. Weg ermee. We maken er vaak niet eens tuinbanken van, maar wegwerp-zakdoekjes. En als we er geen oliepalmen planten, dan wel soja voor onze varkens.

Voor de natuur zou het kappen van de Veluwe minder rampzalig zijn. Maar van mij mogen zowel de Veluwe als het tropisch regenwoud blijven bestaan. Ik koop geen pindakaas meer en stop vandaag nog met haar wassen. Misschien moet ik uit hygiënisch oogpunt een kale kop overwegen. Hoewel, dat vereist weer scheerzeep, ongetwijfeld ook gemaakt van...

Maar goed, om nou tuinvogels te verwennen met palmolie waarvoor tropische vogels hun toch al gedecimeerde leefwereld kwijt raken, dat is wel heel wrang. Het spijt me voor de waterhoentjes, maar bij mij komt die troep er niet meer in.

