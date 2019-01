Ook nu komt er geen kiloknallerverbod

Supermarkten mogen zelf weten voor welke prijs zij vlees verkopen. Minister Carola Schouten (landbouw, ChristenUnie) neemt dan ook geen maatregelen tegen ‘kiloknallers’. Dat blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van D66.

Eind vorig jaar meldde de stichting Wakker Dier steeds meer ‘stunten’ met vlees. De dierenwelzijnsorganisatie stelde vast dat het aantal vleesaanbiedingen in supermarktfolders in de eerste drie kwartalen van 2018 ruim een kwart hoger was dan in dezelfde periode in 2015. Wakker Dier noemde die stijging ‘zeer kwalijk’, omdat stuntprijzen de vleesconsumptie verhogen. De stichting wijst erop dat minder vlees eten van belang is voor het klimaat en voor dieren. Al jaren voert Wakker Dier campagne tegen ‘kiloknallers’, aanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk.

Deze week laaide de discussie over de prijs van vlees opnieuw op. Aanleiding was een uitzending van actualiteitenrubriek ‘Nieuwsuur’ over de varkenshouderij in Nederland. Daarin werd gemeld dat jaarlijks ruim vijf miljoen biggen sterven in Nederlandse stallen. Ze worden doodgeboren of overlijden voordat ze een maand oud zijn. Varkenshouder Theo Vernooij uit Nijkerk stelde dat meer dierenwelzijn hogere kosten voor de boer met zich meebrengt, die consumenten niet bereid zijn te betalen. “Als de consument de winkel ingaat zegt hij ‘het dierenwelzijn moet beter’, maar dan pakt hij toch de euroknaller.”

Visiedocument Minister Schouten is bekend met zulk consumentengedrag. In haar vorig jaar verschenen visiedocument voor de Nederlandse landbouw schrijft zij dat het ‘belangrijk’ is dat mensen weten dat voedselproductie van grote invloed is op onze leefomgeving. “Dat vraagt om een omslag, want tot nog toe kiest de meerderheid van de consumenten vooral voor een lage prijs en veel gemak, terwijl veel mensen wel steeds hogere eisen stellen aan hun leefomgeving en aan de boeren en tuinders die daarin werken.” Die ‘omslag’ is niet een verbod op kiloknallers, blijkt uit de antwoorden van de minister op vragen die Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) haar stelde over de cijfers van Wakker Dier. “Ik zou graag zien dat het aandeel diervriendelijker geproduceerde dierlijke producten in supermarkten verder toeneemt en dat juist deze producten onder de aandacht van de consument worden gebracht en worden gekocht”, vindt Schouten weliswaar. Maar ze vervolgt: “Supermarkten gaan zelf over hun prijsbeleid. Zij bepalen welke producten in de aanbieding komen”. Supermarkten gaan zelf over hun prijsbeleid. Zij bepalen welke producten in de aanbieding zijn. Carola Schouten In het verleden bleek al dat een verbod op kiloknallers juridisch waarschijnlijk niet haalbaar is. Bovendien is maar een klein deel van het in Nederland geproduceerde vlees bestemd voor Nederlandse consumenten. Maar Wakker Dier vindt dat de minister de verantwoordelijkheid niet bij de consument moet leggen. “Het zijn de supermarkten die mensen lokken en verleiden met stuntprijzen voor vlees”, zegt een woordvoerster. “Zo blijven ze dierenleed stimuleren.”

Wakker Dier pluist reclamefolders uit Omdat de overheid niet bijhoudt hoeveel en hoe vaak supermarkten vlees in de aanbieding hebben, kan minister Schouten de cijfers van Wakker Dier niet bevestigen, stelt ze. De actiegroep laat de data verzamelen door een freelance medewerker. Die pluist elke week de reclamefolders van de supermarkten uit en turft het aantal vleesaanbiedingen, het soort vlees en de prijs per kilo. Uit die informatie leidt Wakker Dier af welke supermarkt de ‘grootste kiloknaller’ is. Daartegen wordt dan een reclamecampagne gevoerd. Onder meer Jumbo, Albert Heijn en Emté viel deze vorm van naming and shaming al ten deel.