Ook Friesland krijgt een geitenstop

In Friesland mogen zich geen nieuwe geitenhouderijen meer vestigen. Bestaande bedrijven mogen ook niet uitbreiden, heeft de provincie besloten op advies van de GGD. Friesland is daarmee de negende provincie die een geitenstop afkondigt.

Het verbod is uit voorzorg ingesteld, zegt de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. “Het advies van de GGD is voor ons zwaarwegend omdat het om de volksgezondheid gaat.” Hij spreekt niettemin van een ingrijpend besluit voor geitenhouders.

Mensen die binnen twee kilometer van een geitenhouder wonen, hebben een verhoogde kans op longontsteking. Dat is een ernstige aandoening, aldus GGD-arts Gea de Meer. “Voor één op de vier mensen met een longontsteking is ziekenhuisopname nodig.” De ziekte moet niet verward worden met Q-koorts, aldus de Meer. “Die is onder controle sinds er wordt gevaccineerd.”

Het aantal geitenhouders in Friesland is sinds 2013 met 76 procent toegenomen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal geitenhouders in Friesland sinds 2013 met 76 procent is toegenomen. Vorig jaar waren er ruim 23.000 geiten in de provincie. Kramer vermoedt dat de stijging een gevolg is van de geitenstop in andere provincies. Nederland telt op dit moment 597.000 geiten, 45 procent meer dan vijf jaar geleden.

De eis om geitenhouders minstens twee kilometer van bebouwing te plaatsen, betekent dat vrijwel de hele provincie afvalt. Daarom kiest Friesland voor een algeheel uitbreidings- en vestigingsverbod.

Dat verbod blijft in elk geval een half jaar van kracht, maar de provincie sluit niet uit dat het definitief wordt. Dit is mede afhankelijk van de tussenrapportage waarmee het RIVM dit najaar komt. Het gezondheids­instituut zal onderzoeken waarom longontstekingen zo vaak voor­komen in de buurt van geitenhouderijen.

