Ook een papegaai wordt vrolijk van een gulle lach

Die gezamenlijke lol is niet aan de mens of andere primaten voorbehouden. Ook de kea, een inheemse papegaai uit Nieuw-Zeeland, houdt van een pretje en een spelletje. De vogel hoeft daarvoor niet te worden uitgenodigd door zijn soortgenoten. Oostenrijkse biologen ontdekten dat een specifiek ‘speeldeuntje’ genoeg is om hem in een vrolijke stemming te brengen en gekke dingen te laten doen.

Ze rollebollen over de grond, ze gooien steentjes naar elkaar over of maken allerlei acrobatische toeren in de lucht

Het zijn toch al vrolijke vogeltjes. Ze rollebollen over de

grond, ze gooien steentjes naar elkaar over of maken allerlei acrobatische

toeren in de lucht. Zo grijpen twee kea’s soms een derde vogel – in de vlucht –

bij zijn pootjes en houden hem dan ondersteboven. Dat alles gaat gepaard met

een hoop kabaal en gekrijs, wat op zijn minst suggereert dat ze er flink lol in

hebben.

Dat geluid dat ze erbij maken, is voor een kea alleen al

voldoende om gekkigheid uit te halen. De biologen namen de kreten die kea’s

tijdens hun spel slaken, op en lieten die aan andere kea’s horen. Zonder

spelende papegaai in de buurt begonnen deze vogels anderen uit te dagen voor

een spelletje, schrijven de biologen in het vakblad Current Biology. En was er

helemaal geen soortgenoot in de buurt, dan speelden ze in hun eentje met een

steentje of voerden ze salto’s uit in de lucht. Andere kreten van de kea

of lokroepen van een andere Nieuw-Zeelandse vogel hadden dat effect niet.

Misschien is het een beetje antropomorf gedacht, erkennen de

biologen, maar toch zien ze een overeenkomst tussen dit speeldeuntje en

aanstekelijk plezier. “En als dieren de slappe lach kunnen krijgen, verschillen

ze niet zo veel van ons.”

