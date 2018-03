Ook de vrouwelijke zangvogel zingt een vrolijk deuntje mee

Een vogel zingt om een partner te vinden en om met zijn soortgenoten te communiceren, vogelonderzoekers gebruiker het gezang om soorten te identificeren en vogels te tellen. Databanken van universiteiten zitten vol met vogelgezang dat is toegeschreven aan mannelijke vogels, maar aan vrouwtjesgezang ontbreekt het. "Waarnemingen van en onderzoek naar vrouwelijk gezang zijn verstopt in de obscure hoekjes van de literatuur", zegt onderzoeker Lauryn Benedict van de universiteit van Noord-Colorado. Van zo'n 660 soorten is bekend dat de vrouwtjes ook zingen, maar er zijn van slechts 200 soorten opnames. Van 3500 soorten is onbekend of vrouwtjes zingen of niet.

Lees verder na de advertentie

Uit het weinige onderzoek naar vrouwelijk vogelgezang, blijkt dat het gezang zich anders ontwikkelt dan bij mannetjes

Dat is een slechte zaak, zegt Benedict, want als we deze ondergewaardeerde zangkunsten beter begrijpen, leren we veel meer over vogels. Uit het weinige onderzoek dat wel naar vrouwelijke zangvogels is gedaan, blijkt bijvoorbeeld dat het gezang van bepaalde zangvogels zich anders ontwikkelt bij mannetjes dan bij vrouwtjes, en dat verstedelijking op mannetjes en vrouwtjes een andere invloed heeft.

Hevig ondergewaardeerd dus, die vrouwelijke fluiters, terwijl er volgens Benedict en haar collega Karan Odom een schat aan informatie in verborgen ligt.

Dus hebben de twee in samenwerking met Universiteit Leiden een citizen science project opgezet. Wie een vogel hoort zingen en zeker weet dat het een vrouwtje is, kan dit doorgeven op hun website femalebirdsong.org. Ook als je niet zeker weet dat het een vrouwtje is, kun je het doorgeven. Maar let wel: zet er dan bij dat het geslacht onbekend is en maak er niet, zoals al jarenlang gebruikelijk is, automatisch 'mannelijk' van.