Ook de scheepvaart heeft nu een internationaal klimaatplan

In 2050 moet broeikasgas zeker gehalveerd zijn, ten opzichte van 2008. Vracht- en containerschepen moeten over op schonere brandstof en techniek. Die afspraak is gisteren in Londen gemaakt bij de International Maritime Organisation (IMO), een VN-orgaan. Opmerkelijk: het doel is niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Daarin staat dat in 2050 alle CO2-uitstoot moet dalen tot nul. Het Parijs-akkoord ontbeerde afspraken over lucht- en scheepvaart. De belangen in deze sectoren bleken te groot om tot overeenstemming te komen.

Het is volgens experts daarom toch al heel wat dat er bij IMO nu een deal gekomen is. Dat was moeilijk omdat schepen die de wereld over varen geregistreerd staan bij een clubje landen zoals Liberia en Panama. Onzeker was verder of landen met belangen in de fossiele brandstof en scheepvaart, zoals Brazilië en Saudi-Arabië, sowieso wel bereid waren om te tekenen. Dat is gelukt. Internationale druk om in elk geval niet zónder streefcijfer te eindigen hielp daarbij. Voor de Europese Unie is de uitkomst wel mager. Die mikte op een doel van 70 tot 100 procent reductie van broeikasgas. Daarmee zou de sector, die grofweg zoveel CO2 uitstoot als heel Duitsland, op koers komen voor 'Parijs'. De hoop van de EU is dat aanscherping van het IMO-doel later alsnog mogelijk is.

De scheepvaart was tot gisteren de enige sector zonder internationaal klimaatplan. De luchtvaart maakte in 2016 al een afspraak voor 'klimaatneutrale groei' vanaf 2020. Dit betekent dat extra vliegverkeer mag, zolang er ter compensatie bomen worden geplant. Critici vinden dit een twijfelachtig lapmiddel, omdat het vliegverkeer niet beperkt.