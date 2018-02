Ook de groene wethouder staat met lege handen als er grotere belangen spelen

Op het bureau van zijn werkkamer, in het statige oude gemeentehuis van Heerenveen, ligt een stapel dossiermappen. Siebren Siebenga (66) heeft nog flink wat papierwerk te verstouwen, in deze laatste weken als wethouder duurzaamheid. Na de verkiezingen op 21 maart houdt hij het voor gezien. Hij gaat met pensioen, na zestien jaar in de raad en de laatste acht jaar als wethouder duurzaamheid.

Siebenga staat bekend als VVD'er met een duurzaam hart, als wethouder zette hij de eerste groene stapjes.

Een 'hot item' gaat duurzaamheid niet worden bij de verkiezingen in Heerenveen. "Hoewel", zegt Siebenga, "ruimte voor de fiets staat hoog op de agenda". Dat kun je ook best onder het containerbegrip duurzaamheid scharen. Fietsen gaat over gezondheid, schone lucht.

Wat is er toch een hoop veranderd sinds hij acht jaar terug wethouder werd, mijmert Siebenga. De discussie stond er heel anders voor. Duurzaam bezig zijn had, zeker ook in liberale kring, het bekende 'geitenwollensokkenimago'. "Niet iedereen was er aan toe. Gelukkig is die fase voorbij."

Hoewel, als je in Heerenveen op zoek gaat naar windmolens dan kom je bedrogen uit. Die zijn nauwelijks te vinden. Er staan een paar oude modellen op het boerenland. Dat zijn hele kleintjes, tweewiekers uit de jaren tachtig. Grote molens komen er niet. Daar heeft Siebenga zich als wethouder bij neergelegd. "Dat wordt gewoon niks. De raad heeft nee gezegd, de bevolking zette massaal de hakken in het zand." Eigenlijk is in alle Friese gemeentes hetzelfde gebeurd. "We kijken in Heerenveen wel naar de kansen voor miniwindturbines, op daken van bedrijven en op de grond." Verder steekt hij zijn energie liever in opties die wél werken.

Willen zonnepanelen écht een serieus alternatief worden voor de (geweerde) windmolens, dan moeten er wel een heleboel komen. Siebenga stelde daarom een beleidsnota op, voor het aanwijzen van grote velden die vol gezet kunnen worden met zonnepanelen. "Kwetsbare gebieden worden uitgesloten", zegt hij. Dan zijn er nog genoeg hectares over. Grasland. En op een grote, open plas kan zelfs een drijvend zonnepanelenpark komen. "Het is allemaal gemeentelijk eigendom", zegt Siebenga. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente zomaar even regelt dat de zonneweides er komen. Een deel van de akkers is in gebruik door boeren. Die moeten wel meewerken, net als mensen die ernaast wonen. En zonder bedrijf dat de zonnepanelen wil bouwen lukt het ook niet.

Zonnepanelen, dat is een mooi alternatief waar mensen blij van worden, zegt Siebenga. In zijn eerste termijn als wethouder regelde hij dat er wat panelen op het gemeentehuis kwamen, op de moderne aanbouw. Nu leggen steeds meer bewoners en lokale bedrijven panelen neer. "Het helpt als de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft", zegt de VVD'er. Financieel voordeel bieden, werkt ook. De regeling van Heerenveen (vrijstelling van leges) loopt zo goed, dat de steun iets versoberd gaat worden. Zonne-energie wordt snel goedkoper. De lokale supermarkt Lidl legde het hele bedrijfsdak al vol panelen.

De Sinnetafel

Om te zorgen dat de zonnepanelen er komen, met draagvlak in de gemeente, bedacht Siebenga iets met zijn collega's. De 'Sinnetafel', de 'zonnetafel' dus. Een overleggroep voor zonne-energie. Iedereen die iets te maken krijgt met de zonnepanelen is welkom om zijn zegje te doen. Niet als het plan klaar is, maar vooraf. "Zo voorkom je dat mensen zeggen: de gemeente beslist, ons wordt nooit wat gevraagd. De bijeenkomsten trekken volle zalen, zegt hij. "Je ziet er allerlei gezichten, niet alleen de mensen die altijd actief zijn bij feesten en commissies." Bewoners denken mee, maar ze hebben ook klachten en vragen. Siebenga ziet het als 'gratis advies'. "Wij proberen er chocola van te maken."

Dat mensen mogen meepraten heeft het voordeel dat burgers zien dat duurzaam worden niet altijd makkelijk is. Omdat zonneweides bouwen veel ruimte in beslag neemt zeiden sommige inwoners: waarom toch niet een paar windmolens plaatsen? "Ik sluit niet uit", zegt de wethouder, "dat door de grote plannen voor zonne-energie het debat over windmolens weer op tafel komt". Dat is iets voor zijn opvolger, na de verkiezingen. Die krijgt er in elk geval een extra beleidsadviseur duurzaamheid bij, dat heeft Siebenga geregeld omdat er zoveel werk te doen is. "Het gaat tegenwoordig in sneltreinvaart."

Een tegenvaller voor Heerenveen was het nieuws dat aardgasbedrijf Vermillion aan het oppompen was geslagen onder de gemeentegrond. Dat past niet bij de duurzame doelen. Heerenveen wil juist van het aardgas af zien te komen. De nieuwbouwwijk Skoatterwâld krijgt hele zuinige huizen, zonder gas.

Siebenga was 'heel verrast' toen zijn partijgenoot Henk Kamp in Den Haag in 2017 toestemming gaf aan Vermillion om naar aardgas te boren, uitgerekend bij Skoatterwâld. "Maar als gemeente sta je dan echt met lege handen." Niet Heerenveen, maar het ministerie van economische zaken gaat uiteindelijk over de vergunningverlening voor gasboringen. Nu zijn de gasboringen gaande. "Steeds als er in Groningen een aardbeving is, ontstaat er hier ook weer commotie over de risico's."

Iedereen wil er warm bijzitten, maar geen boring in de achtertuin. Siebren Siebenga, wethouder Heerenveen

Een moeilijke discussie blijft het wel zolang heel Nederland op aardgas draait, zegt Siebenga. "Iedereen wil er warm bijzitten, maar geen boring in de achtertuin."