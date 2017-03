Ook boeketten krijgen een doorgerekende voetafdruk

Samen met model, actrice en onderneemster Frederique van der Wal richtte Paul Roetenberg Frederique’s Choice op. Van der Wal had in de VS thuis altijd bloemen op tafel waardoor ze zich realiseerde hoe bekend Nederland daarmee is. Maar bloemen zijn vaak veel te goedkoop, ontdekte ze. De prijs weerspiegelt niet altijd de arbeid die erin zit, noch de milieubelasting van de teelt en het transport. Dat moest anders. Bij Frederique’s Choice is de prijs eerlijk en de keten zo kort mogelijk, claimt het merk.

Lees verder na de advertentie

“Bloemen zitten veel te lang in de auto of het vliegtuig vanwege de vele tussenhandelaren”, zegt Roetenberg. “Die hebben wij eruit gehaald. We werken direct samen met de kwekers en hebben onze eigen binderij, waar onder anderen mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de korte keten blijven onze boeketten tot wel twee weken mooi.”

Bloemen zitten veel te lang in de auto of het vliegtuig vanwege de vele tus­sen­han­de­la­ren Paul Roetenberg, medeoprichter Frederique's Choice

Duurzame bloemenlabels kijken slechts naar een deel van het verhaal, zegt hij. “Keurmerk MPS richt zich bijvoorbeeld alleen op kwekers. Als je niet sproeit met bestrijdingsmiddel en in plaats daarvan een emmer hommels in een kas gooit en het watergebruik beperkt, doe je het al heel goed. Maar als die bloemen vervolgens door een oude en vervuilende vrachtwagen worden opgehaald en drie keer door Europa worden gereden, voegt het niet veel toe, hoe goedbedoeld ook. Wij hebben met acht partners de milieubelasting van de keten in kaart gebracht. Dat is nog nergens ter wereld gedaan.”

Rekenwerk Het rekenwerk – in handen van de organisatie Benefits of Nature – leverde interessante resultaten op. Zo bleek het niet per definitie duurzamer om lokaal geproduceerde bloemen te gebruiken. Rozen kweken in verwarmde en verlichte Nederlandse kassen levert ongeveer evenveel milieubelasting op als het invliegen van rozen uit Kenia, zegt Roetenberg. Ook het bezorgen van boeketten met bestelbusjes is niet zo onduurzaam als het lijkt. Het is slechter voor het milieu om met de auto naar de bloemist te rijden dan om thuis een boeket in ontvangst te nemen. Tekst loopt door onder afbeelding. Frederique van der Wal © ANP Roetenberg werkt onder andere samen met pakketbezorger DHL, die dit jaar het assortiment elektrische auto’s gaat verdrievoudigen. En in Amsterdam biedt hij de mogelijkheid om boeketten te laten bezorgen door fietskoeriers. Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens aan de Wageningen Universiteit, bevestigt dat kaskweek veel energie kost. “De tuinbouw probeert de energiebehoefte terug te dringen door bijvoorbeeld aardwarmte te gebruiken of windmolens te plaatsen. Dat heb je in Kenia allemaal niet nodig.” De tuinbouw probeert de ener­gie­be­hoef­te terug te dringen door bijvoorbeeld aardwarmte te gebruiken Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens Zijn collega Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie, zegt dat Nederlandse bloementelers juist relatief goed scoren op het gebruik van het bestrijdingsmiddelen, water en mineralen. Alleen energiegebruik is een probleem. “In de zomer hebben we ook ‘zomerbloemen’ die buiten worden geteeld.” Het is inmiddels ook mogelijk om bloemen te verschepen, maar dat gebeurt nog niet heel veel, zegt hij. Roetenberg: “We gebruiken een blad uit de VS dat op sommige tijden van het jaar per boot kan worden vervoerd, maar in andere tijden van het jaar per vliegtuig moet, omdat het nog nat is als het wordt geoogst. We kijken nu of we in die periode niet een vervangend blad kunnen gebruiken.”

Geen eerlijke vergelijking Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vindt het geen eerlijke vergelijking om de CO2-uitstoot van kassierteelt te vergelijken met ingevlogen bloemen, omdat veel van de bloemen uit Nederlandse kassen worden geëxporteerd. Ook ingevlogen bloemen worden deels weer geëxporteerd. “Je zou voor een eerlijke vergelijking dus de actuele cijfers moeten hebben van wat er in Nederland blijft. Die hebben wij niet.” Bovendien wisselt de milieubelasting van bloemen sterk door het jaar heen, zegt ze. “Ingevlogen bloemen en bloemen uit een verwarmde kas hebben een veel hogere milieubelasting dan bloemen van de volle grond, zoals tulpen in het voorjaar, of bloemen uit een onverwarmde kas. In het algemeen kun je stellen dat deze varianten beter zijn dan ingevlogen bloemen, mits het substraat waar ze op gekweekt zijn niet ook te milieubelastend is. Kiezen voor seizoensbloemen uit Nederland is zeker aan te bevelen.” Supermarkten drukken de prijzen en wringen kwekers uit. Nederland is al berucht vanwege de watertomaat en de plofkip Paul Roetenberg, medeoprichter Frederique's Choice Stolk bevestigt dat bloemen bezorgen met een bestelbusje geen extra milieubelasting hoeft te veroorzaken. Dat hangt wel af van de afstanden die het busje af moet leggen, en natuurlijk van het vervoermiddel dat mensen zelf zouden gebruiken om hun bloemen te gaan kopen. De experts vinden de levenscyclusanalyse een goede zaak. Consumenten kunnen dan op termijn boeketten vergelijken op duurzaamheid en leveranciers zien in welk deel van de keten de meeste winst te behalen valt. Het ‘eindcijfer’ van de boeketten volgt binnenkort, zegt Roetenberg. Benefits of Nature wacht nog op de definitieve gegevens van twee of drie leveranciers. Trots is hij wel, dat hij als buitenstaander de sector een voorbeeld aan de hand doet. “Supermarkten drukken de prijzen en wringen kwekers uit. Nederland is al berucht vanwege de watertomaat en de plofkip. Als we niet oppassen, krijgen we straks ook nog de knaktulp.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.