Ook Belgische staat kan rechtszaak vanwege de luchtkwaliteit verwachten

“Voor ons is de maat vol. We willen schone lucht inademen, niet binnen 10 jaar maar vandaag”stelt Joeri Thijs van Greenpeace. “Onze regering verzuimt al jaren haar burgers te beschermen tegen de schadelijke effecten van vervuilde lucht op onze gezondheid.” Greenpeace stelt dat we ‘onze kinderen collectief ziek’ maken.

Volgens Greenpeace laat de Vlaamse regering ‘cruciale ingrepen links liggen’, zoals de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens of de aanpassing van de autofiscaliteit aan de werkelijke uitstoot. De organisatie vindt dat ‘schuldig verzuim.’ Ook de Waalse regering mag een ingebrekestelling verwachten van Greenpeace. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd eerder al door de ngo ClientEarth voor de rechter gesleept.

Gesterkt door Nederland Greenpeace voelt zich gesterkt door de Nederlandse rechter, die vorige week in Den Haag de Nederlandse staat veroordeelde. Die voldoet niet aan de Europese normen over fijnstof en stikstofdioxide (No 2 ) en moet daarom een nieuw luchtkwaliteitsplan maken. Aan de Belgische krant De Standaard liet minister Schauvliege van milieu weten dat 'het uitgangspunt van Greenpeace klopt', "Want de Vlaamse overheid is verplicht om de Europese richtlijnen na te leven". Maar: 'wij verkiezen dat het beleid door een parlement wordt bepaald' en niet door een rechter. Volgens de minister voldoet Vlaanderen aan ‘quasi alle Europese normen voor lucht’. Voor de plaatsen waar dat nog niet het geval is, zou een nieuw luchtkwaliteitsplan in de maak zijn.

