Ooievaars blijven steeds vaker in Nederland hangen

Volgens de wintertelling van Stichting Ooievaars Research & Knowhow (Stork) verbleef dit weekend een grote groep van wel 108 exemplaren in het Reestdal, een natuurgebied op de grens van Drenthe en Overijssel. Ten noorden van Oss hadden 75 ooievaars zich verzameld, en bij Voorburg en Utrecht stonden er ruim dertig in het veld. Gisteravond stond de teller bij Stork in totaal op 547 overwinteraars, maar de meldingen kwamen nog steeds binnen.

“Het liefst zien we helemaal geen ooievaars in de winter, maar we hebben nu de rare situatie dat ze hier blijven”, zegt een woordvoerder van Stork. “Dat komt vooral doordat zowel in de stad als in de dorpen mensen tegen ons advies in ooievaars voeren. En er zijn milieustraten waar ze afkomen op rommel waaraan etensresten zitten.”

De klimaatverandering met mildere temperaturen kan ook een rol spelen. Nederland telt in de zomer naar schatting drie- tot vierduizend ooievaars, op ongeveer duizend nesten. Vorig jaar werden bij de wintertelling 650 ooievaars gezien, een jaar eerder 550. “Daar kunnen we niet hele grote conclusies aan verbinden. Waren er in die jaren echt meer ooievaars, of doen er meer mensen mee aan de telling?”, relativeert de woordvoerder.

Dit weekend was het weerbeeld zeer matig, met regen, en dat verklaart misschien dat er ‘maar’ 547 werden waargenomen. Pas als de telling over een groot aantal jaren wordt herhaald, kunnen trends worden gesignaleerd.