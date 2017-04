Onze plastic soep wordt op de Noordpool geserveerd

Vermoedens waren er al lang, aanwijzingen ook; Duitse onderzoekers vonden al plastic in noordpoolijs. Rond Nova Zembla dobberen naar schatting 300 miljard flintertjes plastic in zee.

Onderzoek van wetenschappers uit acht landen levert nu het bewijs. Ze gingen vijf maanden op expeditie in de Noordelijke IJszee en deden een poging de wereldwijde kaart van drijvend plastic afval compleet te maken. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd op de wetenschappelijke website Science Advances.

De Nederlandse natuurkundige Erik van Sebille heeft het onderzocht en uitgerekend. Hij weet alles van oceaanstromingen, hoe de zee over grote afstand objecten transporteert. In de oceanen liggen meer dan 17.000 boeien die gps-gegevens leveren. De data van de boeien leveren een berg gegevens op waarmee modellen kunnen worden gemaakt van de route en de snelheid waarmee ‘dingen’ in zee worden getransporteerd.

Hoe lang doet een hamburgerbakje van een McDonald’s in Boston, Massachusetts over de lange reis naar Nova Zembla in de Noordelijke IJszee? Hoe lang is het dekseltje van een Starbucks-koffiebekertje onderweg van de kust bij IJmuiden naar de Barentszee? Het antwoord luidt: ongeveer twee jaar.

Bijzondere verantwoordelijkheid

De etiketten zitten er niet meer op, de oorspronkelijke vorm is niet meer herkenbaar, maar vast staat dat de plastic troep die in de Noordelijke IJszee drijft, uit Europa en de Verenigde Staten komt. En door die vaststelling rust op de overheden en bewoners van die continenten wel een bijzondere verantwoordelijkheid, vindt de wetenschapper van de Universiteit Utrecht.

'Het staat vast dat van het plastic dat wij hebben gevonden in de Noordelijke IJszee, er niets uit Zuid­oost-Azië komt'

Van Sebille: “Er zijn mensen die zeggen dat de plastic soep die in oceanen drijft, vooral afkomstig is uit landen als India, China, de Filippijnen. Daar zijn ook wel aanwijzingen voor. Maar het pleit ons in het Westen niet vrij van onze bijdrage aan het afvalprobleem op zee. Want het staat vast dat van het plastic dat wij hebben gevonden in de Noordelijke IJszee, er niets uit Zuidoost-Azië komt. Dit is echt afval dat in de VS en Europa in zee terecht is gekomen.”

Wetenschappers uit acht landen hebben op een expeditie van vijf maanden in de Noordelijke IJszee het drijvend plasticafval geanalyseerd. Ze vonden grote hoeveelheden plasticafval, vooral bij de eilandenarchipel Nova Zembla. Vandaag publiceren de wetenschappers hun bevindingen op de wetenschappelijke website Science Advances.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

© RV

Van Sebille, een van de auteurs, was zelf niet mee op expeditie. Zijn bijdrage aan het onderzoek beperkt zich tot de berekening van de manier waarop al dat plasticafval uit Europa en Noord-Amerika in het Noordpoolgebied is gekomen.

'Dit richt veel meer schade aan'

De onderzoekers vonden weinig tot geen plastic in de uitgestrekte gebieden boven Canada en Oost-Siberië. Maar toen ze noordelijk in de Groenlandzee en de Barentszee voeren, ontdekten ze grote hoeveelheden plastic fragmenten. De meeste troep dreef bij Nova Zembla. “De studie laat zien dat er meer is dan de plastic soep, waar iedereen het over heeft. De plastic soep drijft in oceanen met weinig zeeleven, maar in de Noordelijke IJszee is er veel leven, er zijn volop beren, vogels, zeezoogdieren. Dit richt veel meer schade aan.”