Onze kledingkast puilt uit, mag het ietsjes minder?

En daarvan hadden ze er circa vijftig het afgelopen jaar niet gedragen. Gemiddeld gooien ze veertig stuks per jaar weg. En dan tellen ondergoed en sokken niet eens mee.

De kle­ding­in­du­strie is enorm vervuilend, en de afvalberg is zo groot, omdat er veel kleding wordt weggegooid

Onderzoeker Irene Maldini vindt vijftig mensen te beperkt om representatief te kunnen zijn. De verdeling over mannen en vrouwen is wel gelijk. Ook is gezocht naar een goede afspiegeling van leeftijd, en van stad en platteland. Maar inkomen is bij voorbeeld niet meegenomen. "We nemen aan dat kleren zo goedkoop zijn, dat dat geen effect heeft", zegt Maldini.

Ondanks de kanttekeningen, geven de resultaten de onderzoekster wel een interessant beeld van de gemiddelde kledingkast - en dus ook inzicht in de mogelijkheden om die te laten slinken. Maldini promoveert op dit onderwerp, en het is haar nu eens te meer duidelijk dat het kan, minder kleren.

En het moet: de kledingindustrie is enorm vervuilend, en de afvalberg is ook zo groot omdat er zoveel kleding wordt weggegooid.

Maldini loopt zelf altijd in tweedehands kleren, en ze raadt anderen aan dat ook te doen. Ook kunnen mensen hun kledingkast 'visualiseren'. Daarmee bedoelt zij: in de kast kijken wat er al hangt 'en wat je dus niet meer hoeft te kopen'. Een broek eens combineren met een andere blouse uit de bestaande garderobe kan ook voorkomen dat er weer iets nieuws geshopt moet worden.

