Ontspoorde ecoguards dwingen tot bezinning op strijd tegen de stropers

De beschuldiging van de Amerikaanse website Buzz-Feed News sloeg in als een bom. Op basis van interviews en documenten berichtte de site onlangs dat ’s werelds bekendste natuurbeschermingsorganisatie, het World Wide Fund for Nature (WWF), lokale natuurbeschermers ondersteunt die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten.

India, Nepal, de Democratische Republiek Congo, de Centraal Afrikaanse Republiek en Kameroen: in al deze landen worden door anti-stroperij-eenheden mensenrechten ernstig geschonden, luidt de aanklacht.

Marteling, seksueel misbruik en dwang van de lokale bevolking van natuurparken, gepleegd door eenheden die door het WWF worden gefinancierd, getraind en bewapend. In Nepal zou dat zelfs tot de dood hebben geleid van een man die – volgens zijn familie ten onrechte – verdacht werd van het stropen van een neushoorn.

Het nieuws schokte de wereld van de natuurbeschermers. Het WWF is een onafhankelijk onderzoek begonnen en reageert nog niet op de aantijging. Wel wil Gert Polet, specialist wildlife van het Wereld Natuurfonds (de Nederlandse tak van het WWF), kwijt dat natuurbescherming altijd in nauwe samenwerking én met toestemming van de lokale gemeenschappen gebeurt. “Zonder de lokale bevolking kunnen we diersoorten niet laten overleven.”

Huurlingen

De strijd om het wilde dier verhardt, dat staat wel vast. Critici hebben het al over de militarisering van de natuurbescherming. Afrikaanse landen vliegen internationale veteranen en huurlingen in om hen te helpen bij natuur- en wildbescherming. Sommigen komen rechtstreeks uit Irak of Afghanistan om hun gevechtskunsten in te zetten voor de bescherming van wilde beesten. Eerst schieten dan vragen stellen – oftewel shoot to kill – was tot voor kort ook het officiële beleid in de natuurparken in bijvoorbeeld Botswana.

“Natuurbescherming is oorlog geworden”, vatte een Gabonese ecoguard deze praktijk eerder in Trouw samen. Zo raken rangers en professionaliserende stropers meegesleurd in een steeds gevaarlijker en soms zelfs dodelijk conflict in natuurparken. En het zijn de dieren en de lokale bevolking die daaronder lijden.

Echt nieuw is dat niet. Al eerder wees Survival International, een Britse campagneorganisatie die zich inzet voor inheemse bevolkingsgroepen, op de rol van WWF bij mensenrechtenschendingen. “Wij waren niet verrast door het nieuws van BuzzFeed”, zegt Fiore Longo, campagnevoerder bij Survival International.

Dit is ons bos, wij willen geen park Baka, semi-nomadische jagers

In de afgelopen jaren kwam Survival International met onderzoek naar buiten waaruit zou blijken dat in Kameroen en Congo-Brazzaville bewapende parkwachten, ondersteund door het WWF, gewelddadig zijn opgetreden tegen de Baka, semi-nomadische jager-verzamelaars die leven van het regenwoud.

Congolese Baka vertelden in december 2018 dat ze bang zijn te zullen moeten wijken voor de inrichting van een natuurpark. “Dit is ons bos. Wij willen geen park. Dan komen de ecoguards en zoveel van ons zijn al geslagen met machetes en geweren door de ecoguards.”

In Messok Dja, een regenwoud met olifanten en gorilla’s in Congo-Brazzaville waar deze verklaringen vandaan komen, probeert het WWF een nieuw nationaal park te stichten. Dat project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Nederlandse tak van de organisatie.

De verklaringen van de Baka zijn overgebracht aan het WWF, maar volgens Fiore Longo krijgt ze daar niet genoeg gehoor op de klachten. De Baka zeggen dat ze met de strenge natuurparkregels niet kunnen overleven. “Onze waarschuwingsbrief en de getuigenissen van de Baka leidden niet tot voldoende actie van het WWF. Er is geen onderzoek naar de schendingen gekomen.”