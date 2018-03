Ontbossing en keiharde ruzies over grond: de schaduwkant van palmolie

De oma van Bapak Peri werd vernoemd naar koningin Wilhelmina. Daarom moet Nederland naar zijn noodkreet luisteren, vindt de Indonesische boer. Een noodkreet over landroof. Als Bapak Peri praat, zwijgen de dorpelingen. In hurkzit, gekleed in korte broek en tijgerhemd met bijbehorende fez, spreekt hij op een geïmproviseerd podium tussen houten kamponghuisjes in Centraal-Sulawesi. Hij is net uit de gevangenis.

"Ze sloten me op omdat ik mijn eigen palmnoten ging halen", zegt hij met fonkelende ogen. Hij oogstte de noten van het land dat tot twintig jaar geleden bij de kampong hoorde. Toen sloot Astra Agro Alesti, een dochteronderneming van Astra, een dealtje met Djakarta en de provincie en werden de cacaobomen van de kampong gekapt om plaats te maken voor oliepalmen. "Wij wisten van niks. Vierduizend hectare hebben ze van ons afgepakt", zegt Bapak Peri boos. "En we hebben er nooit een cent voor ontvangen. Vind je het dan gek dat we onze palmnoten gaan ophalen?" De dorpelingen op de houten bankjes onder het afdak knikken instemmend.

Astra, dat in Hongkong zetelt, werkt met vijf dochterbedrijven in Rio Pakava, een gebied iets kleiner dan de provincie Utrecht. Het verhaal van Bapak Peri staat niet op zichzelf. Overal in Rio Pakava is land geconfisqueerd. Waar vroeger bos en akkers het landschap bepaalden, staan nu honderdduizend oliepalmen. Bapak Peri's verzet is niet uniek. Bapak Jufri - op bezoek bij zijn strijdmakker Peri - heeft voor dezelfde daad vier maanden vastgezeten. Met een paar telefoontjes regelt hij dat ook andere gearresteerde boeren naar de plaats delict komen, diep in de plantages. Op zijn brommer wijst hij de weg. Bij Block 11 staan drie mannen onder een boom te wachten; hun eigen oliepalm, zeggen ze. Ook hun land werd ingenomen toen Astra begon met de grootschalige aanleg van oliepalmplantages.

Politie

Jaren achtereen haalden de boeren de rijpe noten van hun voormalige akkers. "Het bedrijf liet zich niet zien", zegt Bapak Suparto, een kleine man met een blozend gezicht en een vlassig baardje. "Tot ze dit jaar wèl kwamen, met politie." Ze zijn net vrijgekomen; de auto van een vriend waarmee ze de palmnoten wegreden, staat nog steeds op het politiebureau.

Toen het conflict net speelde, nodigde Astra Agro Lestari de 27 boeren van de 42 hectare die nu Block 11 heten, uit om te praten. Bapak Suparto wordt er nog kwaad om: "Wij hadden eigendomspapieren, zij konden niet eens een vergunning laten zien." De boeren hopen nu op een rechtszaak die ze willen aanspannen samen met de lokale milieuorganisatie Walhi, een partner van Milieudefensie. Strijdvaardig steken ze de vuisten in de lucht, maar onder de hoge palm voelt dat gebaar als David tegen Goliath.

Toch koesteren ze hoop, want in het verderop gelegen Panca Mukti speelde óók een rechtszaak. Bapak Jufri brengt ons er op zijn brommer heen. Als de sleutel van het frisgeverfde dorpshuis is gearriveerd, nemen de mannen plaats aan tafel. De zwijgende vrouwen op de tweede rij bakten donuts en cake. Er is vers water. Een man met een rode spencer en pet in legerprint staat op. Karolus Kolum vertelt wat tientallen mensen in Panca Mukti overkwam. Hoe de oproerpolitie hun wijkje aan de rand van het dorp binnenstormde, nu twintig jaar geleden. "Ze joegen ons met geweren de huizen uit, we vluchtten en toen we later terugkeerden, waren de huizen kapot en al onze aanplant verwoest." De dorpelingen lieten het er niet bij zitten; als groep stapten ze met hulp van een mensenrechtenorganisatie naar de rechter. Anderhalf jaar geleden kwam eindelijk de uitspraak: ze kregen gelijk, het bedrijf moet hun land teruggeven. Tot op heden is er nog niets gebeurd. "En geld om het vonnis af te dwingen, is er niet", verzucht Karolus Kolum.

'Boycot', roept iemand. "Laat Europa een boycot invoeren!" De mannen zijn enthousiast over dat idee, tot een tanige boer, die net als veel andere kleine boeren palmnoten aan de industrie verkoopt, tegensputtert: "De palmnoten hebben ons ook voorspoed gebracht." Uiteindelijk worden de mannen het eens aan tafel: er moeten vaste prijzen voor palmnoten komen. "Nu krijg je hier elf cent per kilo en in een volgende plantage acht, of twintig", zegt de boer.

