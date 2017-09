Onsterfelijk, dat moeten wij nog maar voor elkaar zien te krijgen

Eindelijk weer in de Eifel. Ik maaide het kletsnatte lange gras met de grasmaaier van buurman Klaus. Vreselijk was dat, het werd één grote modderzooi. Niet naar kijken, niet over opwinden, het belangrijkste is dat het gras gemaaid is. Vervolgens wilde ik zoveel mogelijk doen omdat ik hier tussen allerlei vakanties door maar vier dagen zou zijn. Dat mislukte jammerlijk.

Onderweg naar Italië bleven vrienden een nachtje over, hond Simba werd gebracht en het baasje zei niet hoe lang de hond zou blijven proeflogeren, waardoor ik urenlang met een jonge golden retriever opgescheept zat die als een hondje achter me aanliep. Kennissen van een stuk verderop kwamen op bezoek, ik moest langs bij Christa omdat ik twee pakken Schuddebuikjes voor haar voormalige schoondochter had meegebracht, ik moest boodschappen doen en buurman Klaus had wel zin in een bezoekje aan de Globus. Hij verveelde zich omdat hij vanwege regen niet aan het werk kon.

Als ik het woord Globus hoor, trek ik mijn portemonnee al: al die geweldige dingen die je daar kopen kunt! Zakken zand en cement, metselkuipen, slagschroeven, vogelvoer, nieuwe lampen. Zojuist bij Jenny van kapsalon Hin & Hair geweest, want ik vertrek over een paar dagen naar Griekenland en zo meteen komen Tuinmaat Han en Trijntje en hond Jet, die zijn dan weer op de terugweg vanuit Italië.

Dikke takken moeten afgezaagd en de oprit moet met de hand onkruidvrij gemaakt worden