Onschuldig lijkende alg roeit 8 miljoen Noorse zalmen uit

De op het oog onschuldig lijkende alg verstopt de kieuwen van de zalmen, waardoor ze geen zuurstof meer krijgen en stikken. Normaal zwemmen vissen van de algen weg als die opeens hun leefgebied overwoekeren. Maar in de kwekerijen zitten de vissen gevangen. De meeste wilde zalmen en andere vissen buiten de kooien kunnen wel ontkomen.

De plotselinge bloei van de alg chrysochromulina komt waarschijnlijk door de temperatuur van het zeewater. Die is wat lager dan normaal rond deze tijd van het jaar, zegt Marnix Poelman, gespecialiseerd in aquacultuur en werkzaam bij Wageningen Universiteit.

“Door de lagere temperatuur in de Noorse wateren groeien andere algen minder snel. Dus is er minder concurrentie voor de chrysochromulina-alg en kan die een groeispurt maken.” De alg kan zich al in één week verspreiden over een groot gebied door wind en stroming. “Er waren al plagen in 1991 en 2008. Het is een ecologisch verschijnsel. Maar zover ik weet is de omvang van het probleem in Noorwegen nog niet zo groot geweest als nu.”

Geen onbekende

De algenbloei kan ook worden getriggerd door te veel voedingsstoffen in het water. Bijvoorbeeld omdat de kweker zijn zalm te kwistig voert. “Of dit nu ook meespeelt moeten de Noren nog onderzoeken, maar in theorie kan het.” Een algenplaag is in Nederland geen onbekende. Zo stierven in 2001 tien miljoen kilo mosselen in de Oosterschelde door de bloei van schuimalg.

Als oplossing kunnen kwekerijen luchtschermen aanleggen rond de kooien, zegt Poelman. Uit slangen komen luchtbubbeltjes die de algen buiten houden. “Maar het gaat hier om grote kwekerijen. Dus zo’n luchtscherm is niet een-twee-drie aangelegd.” Kwekers zouden ook klei in de netten kunnen gooien, in de hoop dat de algen zich daaraan hechten. “Maar het gevolg is dat op de bodem een rottende berg afval komt te liggen. Dat is schadelijk voor het bodemleven. Een erg radicale oplossing dus.”

De verspreiding van de alg gaat nu dus gewoon door. De Noren houden hun hart vast, de schade wordt tot nu toe geraamd op 63,5 miljoen euro. Het is de dodelijkste algenplaag sinds 1991, aldus Noorse media.