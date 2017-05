Onderzoekers van Universiteit Wageningen waren wel integer

Over dat rapport, geschreven in opdracht van het ministerie van economische zaken, waren vragen gerezen. Trouw berichtte vorig najaar dat het ministerie er bij de onderzoekers ogenschijnlijk op aangedrongen had om formuleringen in het rapport aan te passen. Op die manier hoopte Economische Zaken sterker te staan in een rechtszaak. Die was tegen het ministerie aangespannen door een aantal viskwekers. Zij voelden zich gedupeerd door subsidie van het ministerie aan een concurrent. Ter verdediging voerde het ministerie het Wageningse rapport aan, dat het ongelijk van de viskwekers zou aantonen.

Het is volgens de commissie 'een volledig acceptabele benadering'

Dat er tussen het ministerie van economische zaken en de Wageningse onderzoekers overleg is geweest over formuleringen in het onderzoeksrapport, hebben beide partijen tegenover de integriteitscommissie bevestigd. De projectleider van het onderzoek sprak van 'druk' vanuit het ministerie. Het ministerie ontkent dat er druk is uitgeoefend.

Anders geformuleerd Het overleg leidde ertoe dat er in de eindversie van het rapport een passage anders werd geformuleerd dan de onderzoekers in eerste instantie hadden gedaan. Volgens de universitaire integriteitscommissie is dit niet ongebruikelijk, gelet op het karakter van het onderzoek. Het rapport over visteelt was namelijk formeel geen wetenschappelijk onderzoek, gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis. Het was daarentegen toegepast onderzoek, bedoeld als een antwoord op een informatievraag van het ministerie. In het laatste geval bespreken de onderzoekers en de opdrachtgever samen wat de onderzoeksvraag is en of het antwoord voldoende duidelijk is. Wageningen UR verricht beide typen onderzoek. Het wetenschappelijke valt onder de noemer University, het toegepaste onder de noemer Research. Ook het toegepaste onderzoek moet onafhankelijk zijn, hanteert Wageningen UR als regel. Met het aanpassen van formuleringen in het viskweekrapport is deze onafhankelijkheid niet verdwenen, concludeert de commissie. Het is volgens de commissie 'een volledig acceptabele benadering'. De onderzoekers staan bovendien nog 'voor de volle 100 procent achter de tekst van het rapport'. Coen Coumans, een van de viskwekers die de rechtszaak tegen Economische Zaken voerde, reageert gelaten. Hij had gehoopt dat duidelijk zou worden dat hun werkwijze hem gedupeerd heeft. Daarvan blijft hij overtuigd. Vandaag voert hij in Den Haag daarom gesprekken met diverse Kamerleden. Lees ook: Rapport Wageningen op verzoek bewerkt

