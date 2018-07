Onderzoek: wasmachine-leasers zijn duurzamer dan wasmachine-bezitters

Dat is geen veronderstelling, het is proefondervindelijk bewezen door onderzoekers van de TU Delft, onder leiding van assistant-professor Nancy Bocken. Hun lab was een onderneming die ze twee jaar geleden zelf hebben opgericht: Homie, een Delftse spin-off die het huishouden wil verduurzamen door mensen te laten betalen voor het gebruik van apparatuur en niet voor de aanschaf.

Er zijn vermoedens en veronderstellingen dat mensen een auto die ze delen minder gebruiken dan een auto die ze bezitten, en dat er met één boor veel meer gaten worden gemaakt als de boormachine wordt gedeeld. Maar hard experimenteel bewijs is nog schaars. De Delftse onderzoekers volgden daarom de klanten van Homie in hun gedrag.

Homie installeert een wasmachine bij je thuis. Op de machine zit een teller. Je betaalt per wasbeurt en afhankelijk van de temperatuur: 1,13 euro voor een koude was, 1,69 voor een kookwas.

Na de komst van Homie daalde inderdaad het aantal wasbeurten, van gemiddeld 15 in de maand naar 12. Bovendien daalde de gemiddelde wastemperatuur. Tweemaal winst voor het milieu dus. Maar een merkwaardig verdienmodel voor een onderneming die wasmachines inkoopt en die vervolgens per wasbeurt verhuurt. Hoe minder er gewassen wordt, hoe minder omzet voor die onderneming. Maar, zeggen de oprichters van Homie, onze machines gaan langer mee en zorgen op langere termijn voor een stabiele, duurzame omzet.

