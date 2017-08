Onder deze linde gaan verkeringen aan en uit

Kom niet aan de Gebodenlinde van Hilvarenbeek, zegt Kees Cattenstart. “We koesteren ’m. Het is de trots van ons dorp. Onder die boom roddelen de oudjes met elkaar, worden afspraakjes gemaakt, gaan verkeringen aan en uit. Die boom is het middelpunt van het dorp.’’

Zes jaar geleden vergat de bestuurder van een vrachtwagen op de Vrijthof, dorpsplein van Hilvarenbeek, de kraan van zijn laadbak te laten zakken voordat hij ging rijden. De kraan klapte tegen een vuistdikke tak van de oude linde. De tak brak krakend af. “Het dorp was te klein. Alsof er een moord was gepleegd’’, vertelt Cattenstart, groenbeheerder van de ­gemeente Hilvarenbeek.

De gesneuvelde tak is kort na het onfortuinlijke incident verzaagd in honderden dunne schijfjes. Die plakjes konden de Bekenaren kopen voor 2,50 euro per stuk, inclusief een oorkonde waarop stond dat het stukje hout origineel afkomstig was van de gebodenlinde. Cattenstart, grijnzend: “Ik geloof dat ieder gezin in Hilvarenbeek zo’n schijfje thuis heeft liggen.’’

De Gebodenlinde wordt ook wel ‘duizend­jarige linde’ genoemd, een naam die aan meerdere stokoude linden is gegund. Maar die duizend jaar moeten niet heel serieus worden ­genomen. In Achterberg bij Rhenen staat ook zo’n duizendjarige linde, die in werkelijkheid niet veel ouder kan zijn dan 500 jaar.

De Vrijthof is hét centrale punt van het dorp. De kermis, het muziekfestival, de avondvierdaagse, elk evenement begint en eindigt op dit plein van gras met een markante kerktoren, een muziekkoepel én een heel oude linde. Het is één van de best bewaard gebleven pleinen van Noord-Brabant.

Franse soldaten

De linde van Hilvarenbeek is een stuk jonger, de boom moet rond 1676 zijn geplant, hoewel er ook over dat jaartal discussie is. Jan van ­Helvoirt, heemkundige uit het naburige dorp Esbeek, heeft zich in de geschiedenis van de Gebodenlinde verdiept. Hij vond in de archieven van Hilvarenbeek aanwijzingen dat rondtrekkende Franse soldaten de linde uit 1676 hebben omgehakt. Dat zou zijn gebeurd in het jaar 1702.

Van Helvoirt las in een oud Resolutieboek van Hilvarenbeek het volgende: ‘Synde goetgevonden en verstaen de linde-boom op de gemeyn plaetse, alhier afgehouden ten tijde tregiment dragonders van alhier opt kerkhof logeerde, weer in te planten.’ Als er toen in het jaar 1702 een nieuwe linde is geplant, dan scheelt dat toch 26 jaar met 1676, het jaar waarin deze linde volgens anderen zou zijn geplant.

Van Helvoirt: “Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar uit dat document valt af te leiden dat de Fransen op de Vrijthof destijds bomen hebben gekapt.’’ Dat er rond 1676 een linde was geplant op het plein is vanuit de historie wel verklaarbaar, zegt Van Helvoirt. “Twee jaar daarvoor, in augustus 1674, is er een verwoestende storm over Nederland getrokken, die enorme schade heeft aangericht in heel het land. Zo werd het middenschip van de Domkerk in Utrecht weggevaagd en op de Wallen van Amsterdam zijn toen 26 molens omver geblazen. Het is goed mogelijk dat op de Vrijthof door die geweldige storm bomen zijn omgewaaid en dat er twee jaar later in 1676 een nieuwe linde is geplant. Maar ik denk dus dat die jonge linde vervolgens door de Fransen is omgehakt.’’

Voor de Bekenaren maakt het niks uit. Ze houden van hun linde. Breeduit, fier rechtop, staat de eeuwenoude kolos te pronken op de Vrijthof. Eromheen een bankje, niks is lekkerder dan op een hete dag daar even op de bus te wachten. De zware takken van de linde worden gestut met stalen poten, maar verder vraagt de linde weinig onderhoud, vertelt groenbeheerder Cattenstart.

