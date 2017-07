Onder deze genderneutrale boom komen kinderen tot rust

Onder de notenbomen is de vleugelnoot al een kanjer. En het exemplaar in de binnentuin van een Middelburgs verzorgingshuis is ook nog eens een van de dikste bomen in het land. De stamomtrek is circa 7.80 meter.

Oud-hovenier Johan Antheunisse (68) staat elke keer als hij de monumentale boom ziet, weer versteld van diens grootte en kracht. Hoog is hij (of zij?) niet, met zijn circa twintig meter. Maar dik is ie dus wel, althans, tot een meter of twee boven de grond. Daar loopt de stam uiteen in twee armen. Misschien, zo zeggen sommige kenners, waren het eerst twee bomen en zijn ze vergroeid tot één geheel, met een dikke basis.

In die stam zit een hoog, smal gat. Tussen de wangen van die wond zijn stalen draden geplaatst om de boom te stutten. Antheunisse vermoedt dat boomchirurgen dat in de jaren tachtig, negentig hebben gedaan. Met de kennis van nu hadden ze die ingreep, denkt hij, wellicht achterwege gelaten. Dan was vertrouwd op de eigen kracht van de boom.

Want krachtig is 'ie. De appartementen van 't Gasthuis zijn zorgvuldig om de boom heengebouwd, onder de vleugelnoot staan een houten treintje, een kabouter, een paar stoelen – en er kan nog veel meer bij. De boom is het onbetwiste middelpunt van deze binnentuin, geen architect zou het in zijn hoofd halen dit groene monument te kappen.

Die kracht ziet hij ook in de boom zelf. Hij wijst op een meterslange tak. Loodzwaar met alle vertakkingen en bladeren, maar hij knapt niet, hij blijft als het ware horizontaal in de lucht zweven. Antheunisse: “Hij maakt steeds nieuw steunweefsel aan, zodat ie niet doorbreekt. Dat moet je eens met staal proberen, dat gaat niet lukken.”

Maar kijk, zegt Antheunisse hoofdschuddend, rond het gras staat nu een hek, daarnaast ligt een tegelpad. Handig voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn. Zeker. “Maar er wordt toch op de ruimte voor de boom beknibbeld”, treurt de Middelburgse bomenkenner. Bovendien is die verstening ‘de dood voor de bomen.’ Want anders dan gras, houden tegels het water niet vast, ze voeren het water veel sneller af. En dat terwijl de vleugelnoot zo van water houdt, hij heeft zo’n 300 liter per dag nodig. “Het is nog een geluk dat bomen zoveel wilskracht hebben, anders was deze allang dood”, zegt Antheunisse.

Genderneutrale boom

Hij blijft zich verwonderen. De boom wordt weliswaar oud, dat is te zien aan de verticale nerven op de bast. Op sommige plekken zijn die zo in elkaar gedrukt dat het strepen in de breedte zijn geworden. Maar: “Deze oude knar heeft overal jonge loten, hij gaat maar door.” De naakte knoppen zitten er ook alweer in, die maakt de boom aan na de langste dag. De bloempjes worden bestoven door de wind, ze zijn mannelijk en vrouwelijk. Ja, in feite is het een genderneutrale boom, lacht Antheunisse. De nootjes met hun kenmerkende vleugeltjes hangen in lange trossen aan de bomen.

De Middelburgse vleugelnotenboom. © Werry Crone

De vleugelnootboom is een van de veertig monumentale bomen die Antheunisse heeft beschreven in een speciaal Middelburgs bomenboekje. Hij stelde het jaren geleden samen, en is nu op verzoek van de gemeente bezig met een geactualiseerde versie.

De liefde voor bomen heeft hij van thuis meegekregen, zijn deskundigheid ontwikkelde hij als hovenier bij het crematorium en de begraafplaats. Daar had hij veel verschillende bomen, de collectie was een klein arboretum. En ja, daar zaten ook een paar vleugelnoten bij, hij heeft ze altijd al mooi gevonden.