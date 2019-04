Omzet tuinbranche groeit tot 1,53 miljard euro door vergroening

2018 was een goed jaar voor de tuinbranche. De omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met 6,5 procent naar 1,53 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Tuinbranche Nederland. Vooral bomen en planten voor in de tuin waren populair. Voor het tweede jaar op rij groeide de omzet in bomen en planten met 11 procent.

Lees verder na de advertentie

‘Ook gemeenten hebben meer aandacht voor biodiversiteit en wa­ter­vrien­de­lijk groen’

Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland ziet dat mensen er regelmatig voor kiezen om hun tuin te vergroenen. Volgens Horst heeft dat verschillende redenen. Zo is er meer aandacht voor insecten, vogels en water. “Kranten en bladen schrijven vaker over teruglopende vlinders- en bijenaantallen. Hierdoor zijn mensen zich meer bewust dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de insectenstand in Nederland.”

Wateroverlast Meer groen en diverse planten bieden immers een beter leefklimaat voor insecten, die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van 80 procent van de eetbare gewassen in Nederland. Verstedelijking is een groot probleem voor de bijen- en vlinderpopulaties. In bebouwde omgevingen met weinig groen is het bovendien warmer en kan water niet goed afgevoerd worden, waardoor wateroverlast kan ontstaan. “Ook gemeenten hebben meer aandacht voor biodiversiteit en watervriendelijk groen”, aldus Horst. Zij stimuleren mensen om daarmee bezig te zijn, bijvoorbeeld door subsidies voor regentonnen en vergroening op daken te verstrekken. Aan artikelen die met de opslag en verspreiding van water te maken hebben, werd vorig jaar 18,6 miljoen euro uitgegeven, waarvan een kwart bij tuincentra.

Biodiversiteit Onder andere gemeenten, tuincentra en Tuinbranche Nederland slaan de handen ineen om biodiversiteit en groen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld met het organiseren van acties in het kader van de ‘Maand van de watervriendelijke tuin’. Tuincentra spelen ook in op de aandacht voor vergroening door andere acties te organiseren. Zo was er vorige maand bij tuincentra de mogelijkheid een tegel gratis in te ruilen voor een plant. Waar er een paar jaar geleden nauwelijks mensen op de actie afkwamen, zijn er vorige maand 50.000 tegels omgeruild. Horst: “Mensen zijn zich meer bewust van hun eigen bijdrage aan klimaatverandering.”

Sfeerartikelen Een andere reden voor de omzetgroei is volgens Horst het warme jaar. De zomer van 2018 was een stuk zonniger dan een jaar eerder, met in juni, juli en augustus in totaal 160 extra zonuren en 160 mm minder neerslag. Mede hierdoor nam de verkoop van barbecueartikelen sterk toe met 22 procent. Ook de omzet van tuinmeubelen groeide met 10 procent. Snijbloemen en sfeerartikelen voor in huis werden in 2018 minder bij tuincentra gekocht dan een jaar eerder. Ook de omzet van kleding en schoeisel bij tuincentra nam af. De categorie mest, bestrijdingsmiddelen en grondbedekking liet daarentegen weer een omzetstijging zien, van 5 procent.

Lees ook:

Laat mensen maar flink dokken voor hun schadelijke, betegelde tuinen De avondzon die over het mos strijkt, door de herfstbladeren speelt en het gras in een gouden gloed zet, de houtpantserjuffers die op een takje zonnebaden... Hoe kun je nou een levenloze tegel-, grind-, of plankenvlakte verkiezen boven de troostrijke schoonheid van een levende tuin?

Plensbuien: wen er maar aan, en haal de tegels uit je tuin Wolkbreuken als die van de afgelopen dagen doen het besef groeien: we moeten ons wapenen tegen meer regen.