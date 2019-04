Omwonenden zijn het zat en eisen actie van de provincie rond vervuilende Tata Steel en Harsco

In januari legde de provincie Noord-Holland metaalverwerkingsbedrijf Harsco haar 31ste dwangsom op, van 25.000 euro. Maar ook deze dwangsom maakte geen einde aan de emissie en vervuiling en grafietregens, de bruine stofwolken en de stank van het bedrijf.

Stichting IJmondig en omwonenden van Wijk aan Zee en Velsen-Noord zijn het nu zat en stellen de provincie een ultimatum. Die krijgt twee weken de tijd om met concrete maatregelen te komen, kondigen zij aan in een brief die ze dinsdag naar het provinciehuis stuurden.

Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat staalgigant Tata Steel en metaalverwerkingsbedrijf Harsco stoppen met het overtreden van milieuvergunningen en met het veroorzaken van vervuiling. Komt de provincie nu niet in actie dan gaat IJmondig een oplossing via de rechter afdwingen.

Bondine Kloostra, van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira en belangenbehartiger van IJmondig spreekt van een etterend probleem. “De bewoners zitten al langer met de handen in het haar en blijven maar aan de bel trekken bij de provincie.”

Zowel vanuit IJmuiden als Wijk aan Zee regent het klachten, zegt Kloostra, over zaken die bij de provincie ondertussen wel bekend zijn. “We hopen dat deze brief voor de provincie aanleiding is om de problemen aan te pakken.”

Informatie niet openbaar IJmondig en de buurtbewoners zijn niet alleen boos omdat vergunningen niet nageleefd worden, ze richten hun pijlen ook op het gebrek aan essentiële milieu-informatie over de bedrijven: belangrijke informatie is niet openbaar. Volgens Kloostra nemen de omwonenden het daardoor op tegen een onbekende. “De provincie zet vergunningen en de besluiten tot dwangsom niet online. Dat is niet meer van deze tijd. Milieujaarverslagen moeten online te bekijken zijn.” Of ze overtreden met opzet de vergunningen. Feit is: er vindt overtreding na overtreding plaats Bondine Kloostra Door gloeiend heet slak uit de staalfabriek in putten te kieperen en de afgekoelde ijzerresten te hergebruiken, veroorzaakt Harsco grafietwolken die vaak 700 meter verderop neerslaan in Wijk aan Zee. De huidige vergunning stelt dat het bedrijf geen zichtbaar stof mag veroorzaken op meer dan 2 meter bij de slakputten vandaan. Volgens de provincie zijn enkele aanpassingen in de werkwijze voldoende om de stofwolken tegen te gaan. Maar de bedrijven lijken hun productieproces niet meer onder controle te hebben, zegt Kloostra. “Of ze overtreden met opzet de vergunningen. Feit is: er vindt overtreding na overtreding plaats. ” De dwangsommen ma­ken weinig indruk, zegt Kloostra: die zijn niet genoeg om de bedrijven ertoe te brengen hun gedrag aan te passen. “Ze trekken zich er niets van aan en gaan gewoon door met overtreden. Dat is schrijnend voor omwonenden.” Het aantal controles neemt af, zegt Kloostra, terwijl de handhaving juist scherper moet. “Het is simpel: als je niet gaat controleren, werkt het systeem niet.” Gedeputeerde van milieu van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin (PvdA) zegt in een reactie dat hij dezelfde zorgen heeft als de stichting en daarom ‘druk bezig is om te zorgen dat de overlast snel stopt’. Daarnaast benadrukt hij dat hij onderzoeksinstituut RIVM de opdracht heeft gegeven de overlast voor gezondheidseffecten in kaart te brengen.

