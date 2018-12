Omstreden weekmakers aangetroffen in Chinees speelgoed

Ze zijn onderschept in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije tijdens een gezamenlijke controleactie van het grenstoezicht in die landen. De autoriteiten controleerden 438 transporten van opgeteld 2,2 miljoen stuks speelgoed. Opmerkelijk was dat vrijwel al het vernietigde speelgoed voorzien was van een CE-markering, die alleen mag worden afgegeven voor producten die voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.

Zeer zorgwekkend De inspecties in Oost-Europa waren gericht op speelgoed met weekmakers, vooral poppen. De ftalaten zorgen ervoor dat plastic soepel en buigzaam is. In het Chinese speelgoed zijn drie weekmakers aangetroffen die op de lijst staan voor toevoeging aan de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Ftalaten hebben hormoonverstorende eigenschappen. Vorige maand ontdekte een Zweedse toezichthouder dat er in kerst­ver­lich­ting te hoge concentraties van het giftige cadmium en lood zaten Milieu-organisaties vrezen dat er nog steeds op grote schaal speelgoed met omstreden weekmakers en andere chemicaliën in de EU worden verhandeld. In Groot-Brittannië ontstond afgelopen week onrust over te hoge concentraties van schadelijke stoffen in slijmspeelgoed, dat erg populair is onder kinderen. Vorige maand ontdekte een Zweedse toezichthouder dat er in kerstverlichting te hoge concentraties van het giftige cadmium en lood zaten.

Verloren strijd Volgens de Europese federatie van milieuorganisaties EEB zijn er de afgelopen tijd geregeld incidenten geweest met weekmakers in speelgoed. “Het is mooi om te zien dat handhavingsinstanties speelgoed met gevaarlijke chemische eigenschappen tegenhouden. Maar het lijkt een verloren strijd. De toepassing van ftalaten in speelgoed is al jaren aan beperkingen gebonden, maar ze duiken nog steeds op”, aldus Tatiana Santos, manager chemiebeleid van EEB. De industrie slaagt er steeds weer in nieuwe formules van weekmakers te produceren om de vier die nu niet meer zijn toegestaan te vervangen, zegt EEB. “De beste oplossing voor ouders is om plastic speelgoed helemaal te vermijden.” De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt in een reactie dat er geregeld controles worden gedaan bij importeurs van speelgoed.

