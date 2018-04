Om aardgasvrij te worden is een beetje dwang wel nodig

Bewoners hebben zich uiteindelijk te schikken naar keuzes van hogerhand bij het aardgasvrij maken van woonwijken, zeggen milieuorganisaties. Greenpeace, Milieudefensie en Natuur&Milieu willen daarvoor maatregelen in het nieuwe, landelijke klimaatakkoord.

Ze willen bewoners enthousiasmeren, maar wel voorbij het stadium van vrijblijvendheid gaan. Anders blijft het bij mooie voornemens, vrezen de clubs. Consumentenorganisaties blijven ondertussen ijveren voor keuzevrijheid van huishoudens.

“Bewoners alleen maar verleiden om mee te doen is onvoldoende”, zegt Greenpeace-campagneleider Joris Wijnhoven, namens de coalitie. Gemeenten en energienetbeheerders moeten de schone alternatieven kiezen en collectief opleggen.

Maatwerk

En huiseigenaren die een collectieve overstap weigeren? Die moeten zelf dan maar ‘off-grid’ gaan’ met eigen energieopslagsystemen, zegt hij namens de groene organisaties. Dat is vaak een onbegonnen zaak, erkent hij, zeker voor oude huizen. “Een bepaalde mate van dwang moet wel.” Per wijk dient een knoop te worden doorgehakt: welke nieuwe energiebron komt hier? “Maatwerk”, aldus de coalitie. Er is een ‘masterplan’ nodig, met toezeggingen van corporaties en de bouwsector.

“Zeker, het gaat over keuzes achter de voordeur”, zegt Wijnhoven over het weghalen van cv-ketels. Goede uitleg en ondersteuning is nodig, bij voorkeur met unanieme steun. Maar wachten tot iedereen dolenthousiast is kan niet, waarschuwt de coalitie. Uiterlijk in 2050, moeten alle 7 miljoen huizen met aardgas ervan af.

Een studie in opdracht van Zuid-Holland en energienetbeheerders concludeert ook dat dit niet lukt met alléén subsidie voor schone techniek en extra heffingen op vervuilend aardgas. Energiebedrijven zouden op termijn alleen maar ‘klimaatneutrale’ energie mogen leveren. Verder zouden gemeenten de bevoegdheid moeten krijgen “om de aardgasvoorziening in buurten te staken zodat energiegebruikers verplicht moeten switchen”.

Aardgasvrij wonen is een van de vijf speerpunten voor het klimaatakkoord. Dat akkoord moet deze zomer klaar zijn, wil minister Wiebes (economische zaken & klimaat). Oud-PvdA-leider Samsom moet voor hem regelen dat 2 miljoen bestaande huizen uiterlijk 2030 stoppen met aardgas. Ze moeten vooral aangesloten worden op warmtenetten of verwarmd worden via elektrische warmtepompen.