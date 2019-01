Ocean Cleanup van Boyan Slat tijdelijk stopgezet na afbreken constructie

De grote zeebezem van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat (24) kampt met zware tegenslag. Drie maanden nadat het plastic-inzamelsysteem van zijn stichting The Ocean Cleanup de baai van San Francisco uitvoer, is het getroffen door materiaalpech.

Zaterdag doken problemen op in het systeem van de zogeheten plasticvanger. Tijdens een routinecontrole van het schoonmaaksysteem ontdekte de bemanning van het observatieschip dat een achttien meter lang uiteinde zich van de constructie had losgemaakt. Daarop is de beslissing genomen om de operatie tijdelijk stop te zetten.

De tocht van zijn grote drijvende veegarmen verloopt allesbehalve vlekkeloos

Met zijn revolutionaire ontwerp wilde Slat de helft van alle plastic snippers in vijf jaar tijd uit zee zien verdwijnen. Slat bouwde zeven jaar aan zijn opruimbedrijf. In oktober was het dan zover: de U-vormige buis van 600 meter, waaronder een scherm is bevestigd dat de plasticdeeltjes moet opnemen, werd onder enorme belangstelling te water gebracht. Tot deze week dobberde zijn opruimmachine in de Stille Oceaan, ergens tussen Hawaii en en de Amerikaanse westkust. In dat gebied alleen, de omvang van drie keer Frankrijk, drijft volgens schattingen 80.000 ton plastic.

Opwaardering The Ocean Cleanup vermoedt dat materiaalmoeheid en plaatselijke belasting aan de basis van het defect ligt. Die combinatie zou de breuk hebben veroorzaakt. De hele constructie wordt nu terug naar de haven gesleept. Daar maken de technici van de stichting van de gelegenheid gebruik om het systeem opnieuw te onderwerpen aan een grondige inspectie en opwaardering. Op zijn weblog schrijft Slat dat hij hoopte nog wat langer te blijven om meer gegevens te verzamelen over hoe zijn systeem in de praktijk werkt. “We beseffen dat tegenslagen als deze onvermijdelijk zijn wanneer we in hoog tempo baanbrekende nieuwe technologie ontwikkelen. Terug aan wal gaan geeft ons de mogelijkheid om upgrades voor het systeem en problemen die eerder voorkwamen te verhelpen”. De jonge uitvinder blijft geen onheil bespaard. De tocht van zijn grote drijvende veegarmen verloopt allesbehalve vlekkeloos. De storing betekent een nieuwe tegenslag voor het bejubelde project. In december waren er al problemen toen bleek dat het schoonmaaksysteem niet in staat was het verzamelde plastic vast te houden. Door de wind en golven bleek de buis langzamer te bewegen dan de vervuilende deeltjes. Daardoor ­ontglipte veel plastic het systeem, door weg te drijven. Ook dat probleem is volgens de woordvoerder van The Ocean Cleanup nog steeds niet verholpen.

Leermoment Van een mislukking willen ze bij The Ocean Cleanup niet weten. Een ‘leermoment’, zo omschrijft de woordvoerder de nieuwe ontwikkelingen desgevraagd. “We gaan gewoon door met onze plannen”, zegt hij. Ook financieel staat de stichting er naar zijn zeggen nog steeds goed voor. “Hoewel we minder plastic verzamelden dan in ons ideale scenario, brengen we zo’n 2000 kilo terug aan land. Ons concept heeft bewezen te werken. Zodra de problemen zijn opgelost en het weer het toelaat, laten we hem opnieuw te water.” Met zijn stichting The Ocean Cleanup haalde Slat miljoenen op om het systeem op te bouwen en opera­tioneel te krijgen. Maar vanaf het begin was er ook kritiek. Het plan zou onhaalbaar zijn, te weinig plastic opruimen en een gevaar vormen voor de biodiversiteit in zee. De kritiek klonk meermaals, zowel uit de hoek van de wetenschap als van milieuorganisaties. De immer positieve Slat blijft hoopvol dat het systeem dit jaar weer operationeel zal zijn. “Deze kinderziektes zijn oplosbaar. Al hadden we het vorige jaar graag op een positievere manier afgesloten.”

