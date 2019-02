Nu miljarden uitgeven om latere klimaatschade te voorkomen, is lastig maar vooral zinvol

Meer tropische stormen, overstromingen, droogte, bosbranden, massale migratie, slechte oogsten: het is maar een greep uit de enorme gevolgen die opwarming van de atmosfeer de komende decennia kan hebben. Alles op alles zetten om dat zoveel mogelijk te voorkomen lijkt de enige zinnige reactie. Maar dat gaat de wereld moeilijk af.

Biljoenen euro’s

Een van de belangrijkste redenen is geld. Nu miljoenen, miljarden uitgeven om schade in de, soms nog verre toekomst te voorkomen is lastig. Toch zou dat realistisch zijn. Onderzoeken wijzen namelijk in één richting: niets doen of te laat ingrijpen is veel duurder.

Een van die onderzoeken is vorig jaar gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het is een van de eerste pogingen de klimaatdoelen van Parijs economisch door te rekenen.

Stel dat het de wereld lukt om de ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de aarde maximaal 1,5 graad te laten opwarmen en niet 2 graden? Dan scheelt dat 30 biljoen dollar aan toekomstige schade, is de uitkomst. Daar staan tegenover de kosten van maatregelen om de uitstoot van kooldioxide voldoende te beteugelen. Die schatten de onderzoekers op 300 miljard dollar voor de komende 30 jaar. Oftewel: een factor 100 kleiner.