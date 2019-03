Nu de zomers warmer worden, willen dierenorganisaties een strenger hitteprotocol voor veetransport

Dieren die bij zomerse temperaturen op transport gaan, ondervinden nog altijd te veel hittestress. De EU-wetgeving is niet streng ­genoeg en vrijwillige afspraken worden in Nederland niet goed nageleefd. Dat stellen de Dierenbescherming en dierenorganisatie Eyes on Animals in een gezamenlijk rapport.

Nederlandse veetransporteurs, slachters en veehouders hanteren sinds 2016 een hitteprotocol. Bij zeer warm weer proberen zij de effecten daarvan op de dieren te beperken, bijvoorbeeld door ’s ochtends vroeg of in de nacht dieren in te laden. Ook gaan er bij hoge temperaturen iets minder dieren in een vrachtwagen.

Deze maatregelen zijn onvoldoende, menen de twee dierenorganisaties. Zij wijzen erop dat de ­Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) tijdens de hittegolf van vorig jaar juli vijf veevervoerders en twee slachthuizen heeft beboet, omdat dieren aantoonbaar leden ­onder de hitte. Volgens de Dierenbescherming en Eyes on Animals is het ‘zeer aannemelijk’ dat het werkelijke aantal misstanden nog hoger lag.

Vanaf een bui­ten­tem­pe­ra­tuur van 21 graden zouden er minder dieren op een vrachtwagen mogen, vinden de twee die­ren­or­ga­ni­sa­ties

Niet zweten Ieder jaar worden ruim 600 miljoen dieren getransporteerd naar ­Nederlandse slachthuizen. Bij hoge temperaturen en weinig ventilatie kunnen zij last krijgen van hittestress: de dieren kunnen hun warmte niet kwijt, waardoor ze mogelijk uitdrogen of stikken. Voor varkens en kippen geldt dat zij niet kunnen zweten om hun warmte kwijt te raken. Ter bescherming van de dieren treedt het hitteprotocol in werking als er minimaal vier dagen een temperatuur van 27 graden of meer voorspeld wordt, of bij minimaal één dag warmer dan 30 graden. Volgens de dierenorganisaties ondervinden dieren op weg naar het slachthuis al bij lagere temperaturen welzijnsproblemen. Bovendien worden er meer warme zomers verwacht. Het protocol moet daarom worden aangescherpt, vinden de twee. Vanaf een buitentemperatuur van 21 graden zouden er minder dieren op een vrachtwagen mogen en boven de 35 graden zou er helemaal geen veetransport mogen plaatsvinden. Daarnaast moet de NVWa strenger toezien op naleving van de Europese dierenwelzijnsregels.

Extra kosten De dierenorganisaties realiseren zich dat dit extra kosten met zich meebrengt, zegt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming. “Aan de andere kant kunnen de maatregelen sommige van de faalkosten (kosten die voorkomen kunnen worden, red.) van transport op warme dagen wegnemen. Stress, dus ook hittestress, zorgt voor een slechtere vleeskwaliteit, wat een verlies betekent. Ook dieren die ­onderweg sterven, vormen een economische verliespost. Als het verdwijnen van deze faalkosten de meerkosten van de maatregelen niet dekt, moeten de overige meerkosten worden doorberekend aan de afnemer.”

