Noorwegen zet Lelystad op afstand: vanaf 2040 alleen nog elektrisch vliegen

Diverse landen, waaronder Nederland, hebben ambitieuze doelen gesteld voor de elektrische auto: over vijftien tot twintig jaar zou er eigenlijk geen auto met benzine- of dieselmotor meer verkocht moeten worden. Nu is slechts drie tot vijf procent van de nieuwe auto's elektrisch, dus is er nog een lange weg te gaan.

Niet in Noorwegen, waar vorig jaar al zo'n 50 procent van alle nieuw verkochte auto's elektrisch was. Een heel stevig stimuleringsbeleid maakt Noorwegen wereldwijd koploper en dat smaakt de Noorse regering naar meer. Na de auto is nu het vliegtuig aan de beurt voor een elektrische make-over.

Een goede maand geleden maakte de minister van transport Ketil Solvik-Olsen een bijzondere vlucht. Hij was de passagier tijdens een rondvlucht boven Oslo, met een elektrisch vliegtuig. Aan de stuurknuppel zat Dag Falk-Petersen, topman van Avinor, het bedrijf dat 46 Noorse vliegvelden beheert. Samen maakten ze duidelijk dat het Noorwegen ernst is met elektrisch vliegen.

Vanaf 2040 moeten in ieder geval alle binnenlandse vluchten elektrisch worden uitgevoerd. Om dat te stimuleren heeft Noorwegen fabrikanten gevraagd een evliegtuig te ontwikkelen voor 25 passagiers voor korte afstanden dat in 2025 al moet kunnen worden ingezet. En voorlopig hoeven voor elektrische vliegtuigen geen landingsrechten te worden betaald en mag de accu gratis worden opgeladen.

Op de korte termijn rekent Falk-Peterson op hybride vliegtuigen, zoals ook de e-auto als hybride is begonnen. Airbus is daar al druk mee bezig. Samen met onder meer Rolls Royce, Siemens en Noorwegen, ontwikkelt het een elektrische motor voor de 'Jumbolino', een al wat ouder toestel voor zo'n 100 passagiers dat vier kleine straalmotoren heeft. Eerst één en daarna twee van die vier motoren moeten worden vervangen door elektromotoren. Proefvluchten worden al over twee jaar verwacht.

Falk-Petersen van Avinor noemt naast het wegvallen van luchtvervuiling het weinige geluid dat elektromotoren maken een van de grote pluspunten van e-vliegen. Kleinere, lichtere vliegtuigen zullen voorts een kortere startbaan nodig hebben. Daardoor kunnen vliegvelden veel dichter bij bebouwing worden aangelegd, wat e-vliegen heel populair zal maken, voorspelt de luchthavendirecteur.

Ik heb hier al een paar keer geschreven dat elektrisch vliegen een unieke kans zou zijn voor luchthaven Lelystad om én mee te helpen aan het oplossen van het milieuprobleem van vliegen én heel hoogwaardige werkgelegenheid naar Flevoland te halen én de omwonenden niet met vlieglawaai te belasten. Maar in Nederland denken de luchthavendirectie en het ministerie alleen maar in ouderwetse kerosine, zo lijkt het wel. Ondanks de pioniersrol die Schiphol, KLM, Fokker en de technische universiteiten ooit voor de luchtvaart speelden, kijken we nu toe hoe een buurland de toekomst van de luchtvaart van ons afsnoept.

