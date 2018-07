Noorwegen slacht veel meer runderen door de droogte

In het noorden worden records gebroken met minste uren zon en meeste millimeters neerslag, maar in zuid-Noorwegen is het al geruime tijd heet en gortdroog. Gevolg: gebrek aan veevoer. Daarom gaan meer runderen naar het slachthuis dan normaal.

Om die groeiende stroom Noors rundvlees in de schappen van supermarkten plek te geven, verhoogt Noorwegen vanaf dinsdag 17 juli de invoerrechten op rundvlees uit andere landen. In zoverre, zegt Harald Moksnes Weie van het Noors Landbouwagentschap, “we gaan versneld terug naar het normale niveau. De tarieven waren tijdelijk lager om in de vraag naar vlees te voorzien.” Importheffingen over hooi en stro zijn daarentegen geschrapt.

Nu plots veel meer runderen naar de slacht gaan, produceren Noorse boeren meer dan genoeg vlees, zegt Asgeir Svendsen van Nortura, een coöperatie waarbij een kleine 19 duizend boeren zijn aangesloten. “Import is niet meer nodig.”

Svendsen deelt de vrees van de media voor een crisis in de zuivelproductie nog niet. “Het zijn vooral stieren die naar de slacht gaan. Maar als de regen uitblijft, kan inderdaad een probleem ontstaan als ook meer koeien geslacht worden.”

Boerenbonden doen een beroep op de grote supermarktketens in Noorwegen om geen geïmporteerd rundvlees te verkopen. In de media zeggen de grootgrutters dat ze momenteel vrijwel uitsluitend Noors vlees verkopen.

Alternatief Ondertussen zijn boerenorganisaties naarstig op zoek naar alternatief veevoer om een massaslachting te voorkomen. Neemt niet weg dat de slachthuizen klaar staan en de coöperatie Nortura toestemming vraagt om de maximale hoeveelheid vlees die ze in haar vrieshuizen mag opslaan, te verdubbelen. De aanzwellende stroom vlees zal waarschijnlijk niet leiden tot een goedkopere barbecue. Vleesprijzen in Noorwegen zijn door regulering doorgaans stabiel. Boeren zullen echter rekening moeten houden met dalende inkomsten vanwege extra dure inkoop van veevoer, het lagere slachtgewicht van het vee en kosten voor invriezen en opslaan van het vlees. De vijf miljoen Noren eten ieder een kleine twintig kilo rundvlees per jaar. 85 miljoen kilo daarvan komt van Noorse boeren. Nog eens tien- tot vijftien miljoen kilo wordt geïmporteerd. Duitsland levert daarvan het meest, Nederland heeft een groeiende maar bescheiden rol met ruim 86 duizend kilo in 2017. Volgens afspraken met onder meer de EU en Afrikaanse landen komt 7,5 miljoen kilo rundvlees per jaar zonder heffingen Noorwegen binnen, over alles wat méér nodig is komt nu weer een importheffing.

