Noordzeevissers slepen hun netten vaak door beschermde natuurgebieden

Vissers op de Noordzee gooien hun netten bij voorkeur uit op plaatsen met grote natuurwaarden. De commerciële vissersvloot bezoekt vooral de zeegebieden die vallen onder het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000.

Lees verder na de advertentie

Dit blijkt uit een analyse van de visserij op tong, schol, Noorse kreeft en platvis. Het onderzoek is gedaan door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en van Wageningen Marine Research. Hun bevindingen staan vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Volgens de onderzoekers kan met de studie een betere afweging worden gemaakt tussen de belangen van na­tuur­be­scher­ming en visserij

De onderzoekers hebben op basis van positiegegevens van satellietenwaarnemingen uitgezocht waar de vloot het vaakst vist. Hun hotspots liggen deels in het Nederlandse deel van de Noordzee, maar ook in de ‘exclusieve economische zones’ van het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Denemarken. Het gaat vaak om gebieden die in verhouding zeldzaam zijn in de Noordzee vanwege de bijzondere habitats.

Belangenconflict In de regels over bevissing wordt geen rekening gehouden met de kwetsbaarheid van gebieden, aldus de wetenschappers. Bevissing kan leiden tot een belangenconflict. Een vierjarig project moet inzicht geven in de ecologische karakteristieken van leefgebieden in de Noordzee die doelgericht bevist worden. De onderzoekers willen met verschillende technieken de natuur van de zeebodem in kaart brengen. © Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research Op de Noordzeebodem liggen gevarieerde landschappen, die deels zijn gevormd door getij, stroming en golven, schrijven zij in hun artikel. Volgens ecologe en hoofdonderzoeker Karin van der Reijden van de RUG zijn tongvissers bij voorkeur actief in de diepere troggen tussen de grote zandbanken van de zuidelijke Noordzee. “Noorse kreeften worden het actiefst bevist in de modderigste gebieden, die in de diepere delen van het Nederlandse deel liggen. De scholvisserij werkt verspreider, maar lijkt de voorkeur te geven aan de flanken van de Doggersbank.” Volgens de onderzoekers kan met de studie een betere afweging worden gemaakt tussen de belangen van natuurbescherming en visserij in de Noordzee.

Lees ook:

De Nederlandse visserij worstelt met Europa en gaat een onzekere toekomst tegemoet De vloot kijkt angstig naar ontwikkelingen rond de pulsvisserij, windmolenparken en Brexit.

Nederlandse vissers voelen zich van de Noordzee verdreven - en dat pikken ze niet langer Windparken, natuurgebieden en steeds meer regels: Nederlandse vissers voelen zich van de Noordzee verdreven.