Noordzeemolens als waterkrachtcentrale

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Zou het niet beter zijn om de energie van diverse windmolens te bundelen alvorens er stroom mee te produceren, zo vroeg de Mexicaanse TU-Delftstudent Antonio Jarquin-Laguna zich af. Hij schreef er zijn proefschrift over en kwam tot een systeem dat het uitwerken meer dan waard lijkt.



Zware generator, dure mast

De huidige windturbines hebben allemaal een kostbare generator aan de centrale as gekoppeld. Daar wordt dus ook de stroom opgewekt. Zou je de generator aan de voet van een molen plaatsen, dan zou je een enorme as moeten gebruiken die de energie van de wieken overbrengt naar de basis van de molen. Dat zou niet alleen veel extra kosten meebrengen maar ook energieverlies verooorzaken.



De oplossing van een zware generator boven in de kop levert echter ook extra kosten op omdat de mast dan veel sterker moet zijn. Voor elke duizend kilo die de top minder weegt, kun je 1900 kilo staal voor de mast besparen, zo rekende Jarquin-Laguna uit.



Halve gewicht

Hij onderzocht daarom of het zinvol zou kunnen zijn een lichte pomp in de top te plaatsen die water onder hoge druk naar een centrale generator stuwt. De top weegt dan nog maar de helft van die van een conventionele windturbine. Bij de centrale komt het water van diverse molens samen in een zogeheten peltonturbine, een turbine zoals je die ook ziet bij waterkrachtcentrales. Een straal water spuit daar tegen een schoepenrad aan en drijft zo een turbine aan die stroom opwekt.



Zijn hydraulisch windenergiesysteem levert stroom op die wat prijs betreft 'redelijk' in de buurt moet komen van de prijs van stroom van de huidige windturbines. Veel concreter durft Jarquin-Laguna het nog niet te verwoorden. "Ik heb het alleen in theorie kunnen berekenen. Onderdelen voor de hogedrukleidingen en andere delen van het systeem zijn nog niet commercieel verkrijgbaar in de maten die voor grote molens nodig zijn. Ook de onderhoudskosten moeten uit een praktijktest blijken."





Plan Lievense

Molens die water pompen lijken heel geschikt voor een ander bijzonder idee: het plan van toenmalig Kema en Bureau Lievense om een 'meer' in de Noordzee te maken. Is er teveel windenergie dan wordt het meer leeggepompt. Zodra er stroom nodig is, loopt het meer weer vol en leveren generatoren daarbij stroom. In België heeft Engie al een plan voor zo'n spaarbekken.



De ontwikkeling van windenergie op zee gaat momenteel hard. Zoals vorige week gemeld wil het Deense Dong zonder subsidie twee windparken aanleggen. En Dong is daar niet de enige, ook concurrent EnBW wil het voor de Duitse kust zonder overheidssteun doen.



Vanuit Nederland krijgt het idee van Jarquin-Laguna nog concurrentie van Mega Windforce. Die startup ontwikkelt een molen die wel stroom opwekt in de top, maar dat doet met duizenden kleine generatoren in plaats van één grote en heel zware generator. Dat moet niet alleen veel gewicht besparen, en dus ook mastkosten, maar ook meer stroom opleveren bij een vergelijkbare diameter.



Het worden interessante tijden op de Noordzee...

Zo moet de nieuwe windturbine van Mega Windforce eruit gaan zien: geen zware centrale as met grote generator, maar een wiel waarin duizenden kleine generatoren zijn verwerkt. © Mega Windforce

