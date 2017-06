Noord-Holland wil de tapuit redden van de ondergang

In Noord-Holland wordt een poging gedaan de tapuit van de ondergang te redden. Over vijf jaar moeten in de langgerekte strook duinen tussen Callantsoog en Den Helder honderd broedparen van deze vogel zitten, nu leven er zo'n vijftig tot zestig.

In de kop van Noord-Holland zit een van de meest stabiele populaties van deze zangvogel, die houdt van open duinen en heidevelden. Ongeveer een kwart van de Nederlandse populatie broedt in het noordelijk duingebied. De tapuit, die buiten de broedtijd in Afrika verblijft, is door intensivering van de landbouw en vergrassing en bebossing van open zandgebieden hard achteruitgegaan.

Ook de teruggang van het konijn speelt de tapuit parten, de vogel broedt graag in verlaten konijnenholen. Tapuiten zoeken hun voedsel op kortgegraasde vegetatie van open duingebieden. Ook die leefomgeving staat onder druk doordat grote hoeveelheden stikstof in het gebied neerdalen door landbouw, verkeer en industrie. Door die 'overbemesting' groeit het duingebied dicht met grassen, bramen en brandnetels.

De tapuit staat al jaren op de rode lijst. De provincie, de gemeenten Den Helder en Schagen en het Landschap Noord-Holland gaan proberen de neergang te stoppen. Vandaag tekenen ze in Den Helder een convenant: in 2022 moeten er in het gebied 100 broedparen zijn.

Broedgebied tapuit © TROUW SS

Afspraken Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het beheer van en toezicht in de duingebieden, die een belangrijke recreatieve functie hebben. Plannen om duinen of delen daarvan te sluiten zijn er niet, ook niet als over vijf jaar blijkt dat het einddoel niet is gehaald. De partijen hebben afgesproken dat het niet halen van het doel 'niet bij voorbaat een reden is voor drastische, ingrijpende ruimtelijke beperkingen'. De overheden en de landschapsorganisatie willen zoveel mogelijk doen om het broedsucces van de tapuit te bevorderen. Er zijn volgens de natuurbeheerders geen aanwijzingen dat wandelaars en fietsers die op de paden blijven, de tapuiten verstoren. De gemeenten Den Helder en Schagen overwegen een wettelijk verbod (art. 461) om buiten de paden te komen, maar dan moeten er wel op grote schaal verbodsbordjes in de duinen worden gezet en bovendien zal er moeten worden gecontroleerd. Het convenant laat de beslissing hierover aan de gemeenten. Verder overwegen de beheerders zones in te voeren, waarin activiteiten aan regels worden gebonden. Evenementen waaraan meer dan vijftig mensen meedoen kunnen worden verboden, als deze zich afspelen tijdens het broedseizoen.

