Nooit meer lege bestelbusjes op de weg

Het bedrijfje van Van der Have en Koedam zit verstopt, boven in een Amsterdams bedrijfsverzamelgebouw. De houten werkruimte is zo klein, dat je het handjevol werknemers van Brenger kan horen ademhalen. “Gezellig he?”, zegt Derk van der Have bovenaan de trap die naar de zolder leidt. Iedereen lacht. Ze werken er aan hun eigen versie van een inmiddels veelbeproefd bedrijfsmodel: een platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. In dit geval is de vraag het vervoer van meubels, het aanbod zijn lege bestelbusjes.

Lees verder na de advertentie

Oprichters Derk van der Have en Wisse Koedam kwamen op het idee toen Koedams schoonmoeder vroeg of hij tijd had haar verloren gewaande telefoon ergens op te halen. Nee, tijd had hij niet. Maar, bedacht hij zich, er zal toch wel íemand zijn die de juiste route aflegt en die plek heeft voor zo’n telefoon? Daarmee was het idee voor Brenger geboren: spullen vervoeren in toch al rijdende lege voertuigen. Zonder enige ondernemingservaring bouwden de jongens er hun eigen bedrijf omheen. Natuurlijk: voor het vervoer van kleine spullen zoals telefoons is er al lang een oplossing. “DHL en PostNL regelen dat voor pakketjes eigenlijk al zo efficiënt en goedkoop mogelijk”, zegt Van der Have. Dat is anders bij grote spullen, zoals banken, tafels of kasten.

In Nederland rijden ongeveer een miljoen bestelbusjes en -auto’s rond. Die zijn lang niet altijd vol.

Lege bestelbusjes Nadat het idee geboren was, bracht Koedam, die net zijn master finance aan de Rijksuniversiteit Groningen achter de rug had, de potentiële markt in kaart. Terwijl Van der Have nog even zijn stage afmaakte bij Heineken, hield Koedam een paar weken lang alle Marktplaats-aanbiedingen bij, in een excellsheet. Daaruit bleek, na wat rekenwerk, dat er via Marktplaats jaarlijks zo’n 23 miljoen (in volume) grote aankopen worden gedaan - en dus moeten worden vervoerd. Die aankopen halen mensen nu meestal op door leeg heen en vol terug te rijden. Met een eigen auto, een bestelbus of koerier. Verder bleek dat in Nederland ongeveer een miljoen bestelbusjes en -auto’s rondrijden. Die zijn lang niet altijd vol. Bijna de helft rijdt, na een bezorgklus, zelfs zonder lading rond. Vooral kleine koeriersbedrijven missen schaalgrootte om altijd een opdracht te regelen voor de terugweg. Kortom; een markt met voldoende potentie voor een goede website die vraag naar, en aanbod van vervoersruimte aan elkaar koppelt, concludeerde het duo. Consumenten plaatsen op Brenger dus opdrachten om volumineuze spullen te vervoeren. De slaapkamerkast van tante Wil bijvoorbeeld. Of die tafel die je van oma hebt geërfd. Of natuurlijk, de bank van Marktplaats. En koeriers kunnen op die opdrachten reageren. Het kersverse zakenduo leende vervolgens 10.000 euro startkapitaal van hun ouders. Aanvullende financiering kwam van een websitebouwer en van bedrijven die vaker in startups beleggen. Subsidies bij innovatie- of energiefondsen konden ze, tot hun eigen ergernis, niet krijgen. Daar werd Brenger niet als innovatief genoeg gezien. Bovendien was de impact nog niet groot genoeg. Subsidies bij innovatie- of energiefondsen konden ze, tot hun eigen ergernis, niet krijgen. Daar werd Brenger niet als innovatief genoeg gezien

Concrete vragen De eerste weken waren spannend. Potentiële opdrachtgevers, onbekend met de site, aarzelden. Er waren ook concrete vragen. Wanneer zou hun bank bijvoorbeeld worden opgehaald? Daarom voeren Van der Have en Koedam een garantietermijn in van vijf werkdagen. Als er dan nog geen koerier had gereageerd, kropen ze desnoods zelf achter het stuur. Inmiddels is dat niet meer nodig. Na de lancering, nu een jaar geleden, verzorgt Brenger tegenwoordig zo’n 150 opdrachten per week. Dat is volgens de ondernemers prettig voor de koeriers, die meer verdienen, en voor consumenten, die minder tijd of geld kwijt zijn. En het scheelt natuurlijk CO2-uitstoot. Koedam: “Ik ben dit bedrijf niet begonnen om de wereld te redden, maar ik vind het duurzame concept wel heel belangrijk.” Gemiddeld rijden koeriers 20 tot 25 procent om voor een opdracht van Brenger. Daartegenover staat dat iemand niet zelf heen en weer rijdt om een meubel op te halen. Dat scheelt met een gemiddelde afstand van 120 kilometer voor Brengeropdrachten bij elk bestelbusritje zo’n 42 kilo CO2-uitstoot, berekende Koedam tot zijn eigen verbazing. “Dat vind ik zelf enorm.”