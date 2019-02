Nooit eerder had Nederland meer gas nodig dan het zelf produceert

GasTerra, het bedrijf dat het overgrote deel van het Nederlandse aardgas verhandelt, verkocht vorig jaar 33 miljard kuub gas. Het gasverbruik in 2018 is nog niet bekend, maar zal niet veel afwijken van de 37 miljard kubieke meter die in 2017 werd verstookt en verbruikt.

Nederland zal de komende jaren meer afhankelijk worden van buitenlands gas

Ruim de helft van het door GasTerra verkochte gas kwam uit het Groningenveld. Iets minder dan de helft (15,1 miljard kuub) was afkomstig uit de kleine velden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is, meldt een woordvoerder van GasTerra, wel vaker gebeurd dat de productie lager was dan de vraag in Nederland. Maar dan ging het steeds om korte perioden. Vorig jaar was dat voor het eerst over een heel jaar het geval.

De tijden dat Nederland een grote gasproducent en een grote gasexporteur was, zijn dus voorbij, al levert Nederland nog altijd gas aan België, Duitsland en Frankrijk. Het buitenlandse gas dat GasTerra kocht, in totaal 8,8 miljard kubieke meter, kwam vooral uit Rusland en Noorwegen en in mindere mate uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland zal de komende jaren meer afhankelijk worden van buitenlands gas, omdat de productie uit Groningen op last van het kabinet wordt verminderd en over een jaar of tien, mogelijk zelfs eerder, beëindigd zal zijn.

Kolencentrales Ongeveer de helft van het gas dat GasTerra verkocht, werd gebruikt voor het verwarmen van huizen, scholen, overheidsgebouwen en kantoren. De industrie nam 20 procent af, energiecentrales 25 procent. Hoe het verbruik zich de komende jaren gaat ontwikkelen, is volgens GasTerra moeilijk te voorspellen. Het kan zijn dat het kabinet kolencentrales gaat sluiten en dat gascentrales nodig zijn om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Het kan ook zijn dat de kolencentrales nog een tijd open blijven. Op de langere termijn zal de vraag naar gas dalen, verwacht GasTerra. Zon en wind zullen de rol van aardgas overnemen. Het naderende einde van het Groningenveld kan ook grote consequenties hebben voor GasTerra zelf. GasTerra ‘ontstond’ in 2005 toen Gasunie werd gesplitst. Sindsdien verzorgt Gasunie het transport van gas en beheert zij het gasnet. GasTerra verhandelt het gas. Het bedrijf neemt al het gas uit het Groningenveld af en is daarnaast verplicht het gas uit de kleine velden in de Noordzee af te nemen dat de gasproducenten niet zelf willen verkopen. In de praktijk komt 80 procent van het kleine-veldengas terecht bij GasTerra. Als het Groningenveld op slot gaat, verliest GasTerra een belangrijke bestaansgrond. Het bedrijf ziet voor zichzelf wel een toekomst weggelegd als handelaar in gas. Of het die taak in de toekomst kan blijven uitvoeren, hangt af van het oordeel van GasTerra’s aandeelhouders. Dat zijn de Nederlandse staat, Energie Beheer Nederland (samen 50 procent) en de oliemaatschappijen Shell en Exxon (samen ook 50 procent). Eind vorig jaar werkten er, omgerekend in voltijdbanen, 141 mensen bij GasTerra.

