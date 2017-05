Nog geen einde aan groei van almaar uitdijende boerderijen

Al jaren stijgt het aantal koeien per boerderij, maar in 2016 ging die stijging sneller dan in de voorgaande jaren. Sinds 1992 gaat dat meestal met een paar koeien per jaar. Zo stonden er 25 jaar geleden gemiddeld 41 koeien in de stal. In 2015 waren dat er 89 meer, een gemiddelde stijging van bijna 2 per jaar. Vorig jaar was de stijging 8 koeien waardoor het gemiddelde melkveebedrijf ondertussen de 100 koeien nadert, zo laten de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien.

De stijging heeft te maken met het wegvallen van de melkquota in 2015. Voor melkveehouders was dat reden nog eens extra uit te breiden. Aan die uitbreiding komt overigens weer een einde omdat de koeien te veel mest produceren. Dit jaar moeten boeren 60.000 melkkoeien naar de slacht brengen.

Schaalvergroting is geen ontwikkeling die uniek is voor de melkveehouderij. De varkensboeren van nu hebben bijna driemaal zoveel vleesvarkens als in 2000. Voor pluimveehouderijen geldt hetzelfde. In Nederland lopen 105 miljoen kippen rond, iets meer dan in 2000. Zeventien jaar geleden was dat aantal verdeeld over 3800 bedrijven. Daar zijn er nu nog 1900 van over.

Economisch voordeel Schaalvergroting is economisch gezien voordelig omdat de kostprijs van producten, zoals een pak melk, daalt. Ook kunnen grote bedrijven meer investeren, onder meer in milieumaatregelen. Dat moeten zij ook wel, want de eisen aan grote bedrijven zijn strenger. Dat wil zeker niet zeggen dat grote bedrijven beter zijn voor het milieu. Het grondgebruik is intensiever en grote veehouderijen maken meer gebruik van bestrijdingsmiddelen dan kleine boerderijen, schrijft de Wageningen Universiteit in een notitie. Voor dierenwelzijn maakt het niet uit of de kippen, koeien of varkens leven op een kleine boerderij of een grote. Tegenstanders van schaal­ver­gro­ting noemen als grootste nadeel een verschijnsel dat bekend staat als ‘landschapspijn’

Economisch nadeel Een economisch nadeel van schaalvergroting is verlies van werkgelegenheid. Het aantal landbouwbedrijven is sinds 2000 bijna gehalveerd. Dat zorgt voor fors verlies aan werkgelegenheid, iets dat vooral voelbaar is in de gezinnen van boeren. Het werk in de stallen en op de akkers wordt voor het grootste deel gedaan door familie. In 2000 werkten 195.000 familiekrachten op de boerderijen, in 2016 was dat aantal met bijna 40 procent geslonken tot 118.000. Het aantal niet-familieleden op de boerderij daalde ongeveer in hetzelfde tempo: van 86.000 naar 54.000. Tegenstanders van schaalvergroting noemen als grootste nadeel een verschijnsel dat bekend staat als ‘landschapspijn’. De intensief bemeste grond met raaigras gaat ten koste van de biodiversiteit. Weidevogels, insecten, bloemen- en plantensoorten verdwijnen. Dat komt niet alleen door de schaalvergroting, maar heeft ook andere oorzaken, zeggen de boeren. Al zijn dat wel steeds minder boeren, vanwege diezelfde schaalvergroting. © ANP XTRA

