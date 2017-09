Nieuwe Shell-tanker moet 'groene' brandstof gaan rondbrengen

Shell organiseert niet vaak publieke feestjes in de haven van Rotterdam, maar deze week deed het dat wel. Onder de ogen van een paar honderd mensen uit de maritieme wereld (rederijen, transporteurs, havenbedrijven, olie- en gasopslag) doopte het concern een schip dat een bijdrage moet leveren aan de vergroening van die maritieme wereld.

Cardissa heet het schip en dat is de naam van een kokkel, een schelp. Het was ook ooit de naam van een olietanker die in 1983 werd gebouwd door Rijn Schelde Verolme in Heusden. RSV bestaat niet meer, die Cardissa ook niet. De nieuwe Cardissa is in Zuid-Korea gebouwd en werd gedoopt op de plek waar vroeger de schepen van de Holland Amerika Lijn aanmeerden.

Veel van zulke schepen zijn er nog niet

Liquid natural gas De Cardissa vervoert lng - liquid natural gas. Dat vloeibare gas tankt het schip bij de lng-terminal van Vopak en Gasunie op de Maasvlakte. Het levert dat gas aan zes kleinere lng-opslagplaatsen in Noordwest-Europa en aan schepen die op deze fossiele brandstof varen. Veel van zulke schepen zijn er nog niet; slechts een fractie van een procent van het huidige scheepsbestand. Het zal daarom wel even duren voordat Shell met de Cardissa – waarvan de bouwprijs geheim is – uit de kosten is. Maar op termijn zal de gastanker, door de EU met een bijdrage van circa tien miljoen euro gesubsidieerd, haar geld wel opleveren, zegt Lauran Wetemans, lng-fuel general manager bij Shell. Want de toekomst is aan vloeibaar gas, denkt Shell, de grootste lng-producent ter wereld.

Alles moet schoner Waarom? Alles moet schoner. Stroom, auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen dus ook. Vloeibaar gas is schoner dan de bestaande scheepsbrandstoffen, zware stookolie en diesel. Geen roet, geen stikstofoxiden, minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Het is, zegt Wetemans, ook goedkoper dan diesel. (Tekst gaat verder onder afbeelding) De stuurhut van de Cardissa. © Shell Maar lng is beduidend duurder dan stookolie, ook als een stookolieschip wordt voorzien van een filter (scrubber) die zwavel uit de uitlaatgassen haalt. Het ombouwen van stookolieschepen tot lng-schepen is een prijzige zaak. Te prijzig, voor veel rederijen.

Kip-ei probleem Dan is er de beschikbaarheid. In grote havens als Rotterdam, Singapore, Sjanghai en Yokohama kan lng worden getankt. In kleinere havens niet. Zoals de aanschaf van een elektrische auto pas aantrekkelijk wordt als er veel oplaadpunten zijn, zo wordt lng pas aantrekkelijk als het op veel plaatsen in te nemen is. Dat gebeurt pas als er veel vraag naar is, maar die vraag zal er pas zijn als er veel aanbod is. Noem het een kip-ei-probleem. Cruiserederij Carnival doopt volgend jaar zijn eerste schip dat op lng vaart Aan de oplossing wordt gewerkt, zowel aan de kip- als aan de ei-kant. De Europese Unie subsidieert de bouw van nieuwe lng-bunkerstations. Shell heeft nog een bunkerschip besteld - kleiner dan de Cardissa - en piekert over de aanschaf van drie andere. Cruiserederij Carnival, vertegenwoordigd op het feestje, doopt volgend jaar zijn eerste lng-cruiseschip en daarna komen er meer.