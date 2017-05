Nieuwe 'halfbakken' regels voor sjoemelende autofabrikanten

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid zelf testen uit te voeren en zo nodig straffen uit te delen. Als er ongerechtigheden aan het licht komen is de Commissie bevoegd om direct actie te ondernemen, zo staat in de algemene richtlijnen waarover de Raad van de Europese Unie – de raad van EU-vakministers - het vandaag eens is geworden. Voor de definitieve regelgeving moet nog worden onderhandeld met het Europees Parlement.

Lees verder na de advertentie

De visie van de vakministers komt nadat in september 2015 bleek dat Volkswagen met software de uitstootcijfers van zijn dieselauto’s manipuleerde. Dankzij deze 'sjoemelsoftware' kwamen er tijdens laboratoriumtesten van de auto’s goede emissiecijfers voor de dag, maar in echte praktijktesten op de weg waren de auto’s veel vervuilender. Andere fabrikanten bleken er soortgelijke praktijken op na te houden.

Ook achteraf ingrijpen De Europese Commissie wil een einde aan dergelijke 'schokkende' fraudes en kwam januari vorig jaar met een voorstel, dat voor september 2015 nog volstrekt ondenkbaar was: strengere regels bij de toelating van auto's op de Europese markt, met meer mogelijkheden om ook achteraf in te grijpen. De nationale keuringsorganisaties - in Nederland is dat de RDW - blijven hoofdverantwoordelijk voor de keuringen, maar de type-goedkeuring zal wel strenger worden. Keuringsautoriteiten in het ene land moeten ook minstens elke vijf jaar worden gecontroleerd door keuringsinstanties in twee andere EU-lidstaten, tenzij ze werken volgens internationaal erkende standaarden. De keuringsautoriteiten van de verschillende landen gaan verder informatie en bevindingen over de nieuwe auto’s die ter goedkeuring worden aangeboden, uitwisselen via een speciaal platform genaamd ‘Forum’. Ook zullen de ontwikkelingen op de markt voor bestaande auto’s beter gecontroleerd worden om afwijkingen in een eerder stadium te ontdekken, en mogen voertuigen in het vervolg ook ter plekke aan testen worden onderworpen.

Betere testprocedures Verder wordt de kwaliteit van de testprocedures groter. In de visie van de EU-raad worden EU-landen in het vervolg verplicht om minimaal één op de 50.000 in dat land geregistreerde voertuigen te testen. Verplicht onderdeel hiervan is een emissietest onder realistische omstandigheden, dus een test die ook echt op de weg wordt uitgevoerd. Het moet afgelopen zijn met lidstaten die de andere kant opkijken en au­to­fa­bri­kan­ten beschermen Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër D66 Betrouwbare controletesten zullen herhaling van het sjoemelschandaal voorkomen, verzekerde de Maltese economieminister Chris Cardona, die het overleg voorzat omdat Malta het roulerende EU-voorzitterschap heeft. EU-industriecommissaris Elzbieta Bienkowska verwelkomde het akkoord. Minister Henk Kamp van economische zaken zei dat versterking van het goedkeuringssysteem noodzakelijk is. Onder druk van landen met een grote auto-industrie is het voorstel afgezwakt. Volgens Kamp had het verder moeten reiken. "We vinden dat er geen tijd te verliezen is."

'Papieren tijger' Alleen Europees toezicht kan een volgende 'dieselgate' voorkomen, zegt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66). "Het moet afgelopen zijn met lidstaten die de andere kant opkijken en autofabrikanten beschermen." De Europese consumentenkoepel BEUC roept het Europarlement op het voorstel aan te scherpen. Autofabrikanten mogen autotesten nog altijd medefinancieren. Bovendien kan de Europese Commissie geen boetes opleggen als een lidstaat al een onbetekenende straf heeft uitgedeeld, aldus BEUC. Door de 'halfbakken maatregelen' bestaat het risico dat de hervorming van het toezicht uitloopt op een 'papieren tijger', vreest de organisatie.

Slappe regels De problemen met de sjoemelsoftware konden onder meer ontstaan doordat Brussel de Europese auto-industrie jarenlang heeft laten begaan. De tot nu toe geldende regelgeving lijkt vooral te zijn opgesteld om het leven van de autofabrikanten zo aangenaam mogelijk te maken. Zo worden de laboratoria die nieuwe auto's testen, geselecteerd en betaald door de autofabrikant zelf. Om opdrachtgevers binnen te slepen of vast te houden, werden die labs dus min of meer gedwongen positieve testresultaten te produceren, een onwenselijke ontwikkeling waar de Europese Commissie vanaf wil. De commissie wil bovendien een einde maken aan het fenomeen dat één keuringsautoriteit in één land bepaalt dat een nieuw model de hele EU-markt op mag. Is zo'n certificaat eenmaal afgegeven, dan is dat niet meer terug te draaien. Brussel wil dat andere landen auto's aan een eigen onderzoek mogen onderwerpen, ook als ze al op de markt zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.