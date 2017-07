Nieuwe Brabantse gemeente wil 'tuintegeltaks' invoeren

"Het zou wel eerlijk zijn", zegt wethouder Pim Bouman van Aalburg, dat per 1 januari 2019 samen met Werkendam en Woudrichem de fusiegemeente Altena gaat vormen (53.000 inwoners). "Dichtgetegelde tuinen nemen minder regenwater op en lozen dus meer op de gemeenschappelijke hemelwaterafvoer. Dat extra gebruik zou dus ook extra belast moeten worden."

In de 'Beleidsvisie riolering en water' staat daarom de tuintegeltaks als voornemen. "De kogel is nog niet door de kerk", zegt Bouman. "Door de samenvoeging van de drie gemeenten werken we aan één rioolheffing, en daarom zijn we opnieuw naar dit systeem gaan kijken. Door de klimaatverandering is er een toegenomen kans op hoosbuien. Die proberen we op te vangen met grote rioolbuizen en verdiepte wegen. Zo moeten de kelders droog blijven. Maar de gemeente mag bij die inspanningen ook iets van de burgers vragen. En een betegelde tuin helpt bij die aanpak niet."

Nieuw debat

Hoe hoog het bedrag wordt, is nog onduidelijk, ook het verschil in tarief tussen 'groene tuinen' en 'stenen tuinen'. Moeilijkheid is dat de handhaving een kostbare aangelegenheid is. Ambtenaren zouden met een meetlint huis aan huis de overgebleven perken moet opmeten. Een andere mogelijkheid is de inzet van een vliegtuig. "Op basis van luchtfoto's is ook het aandeel van de tegels vast te stellen. In beide gevallen echter moeten de metingen worden herhaald: iemand die in 2017 50 procent tegels heeft, kan die in 2018 verwijderd hebben. Daarmee wordt de handhaving prijzig", zegt de wethouder. De kosten worden echter verrekend in de heffing, waardoor de kans reëel is dat ook burgers met een groene tuin, méér gaan betalen.

De raad van het toekomstige Altena moet beslissen of het 'voornemen' voor een tuintegeltaks ook een officieel 'voorstel' wordt waarover gestemd wordt. Bouman: "Maar het debat over deze kwestie moet de burgers van de fusiegemeente in ieder geval bewust maken van hun verantwoordelijkheid als tuinbezitter."