Nieuwe batterij kan de doorbraak van elektrisch vliegen versnellen

Duitse onderzoekers van de universiteit in Kiel hebben nu echter een nieuwe batterij ontwikkeld die met name elektrische vliegtuigen een stuk lichter kunnen maken. Al is een lichtere accu uiteraard ook handig voor auto's, vrachtwagens en hoortoestellen, om maar eens wat te noemen. En ja, een mobieltje werkt ook tien keer langer op zo'n accu.

Onderzoekster Sandra Hansen van de Christian Albrechts Universiteit heeft een methode gevonden om silicium veel stabieler te maken. Van silicium was al bekend dat het in principe heel veel energie kan opslaan. Maar daarbij dijt het uit, tot wel 400 procent. Daardoor wordt het brokkelig en gaan de contacten in de batterij kapot. Door het silicium de vorm van heel kleine staafjes te geven, kan het dikker en dunner worden zonder de structuur van de batterij te vernielen, ontdekte Hansen.

De Han­sen-bat­te­rij kan minstens 500 keer worden opgeladen, zeg maar voor 250.000 autokilometers

Ze heeft in het laboratorium al testbatterijen gemaakt die 500 keer geladen en ontladen konden worden. Als een auto op één acculading 500 kilometer moet halen, gaat de Hansen-batterij met 500 cycli dus 250.000 kilometer mee. De batterij weegt bovendien veel minder dan een huidige lithium-ion batterij die 500 kilometer moet halen. Een bijkomend voordeel van silicium is dat het na zuurstof het meest voorkomende element op aarde is. Het is onder meer het hoofdbestanddeel van zand.

Heel kleine staafjes silicium maken zeer krachtige batterijen mogelijk. © Sandra Hansen

Om het de vorm van heel kleine staafjes te geven was tot nu toe een kostbaar en langzaam procedé nodig, waarmee de batterijen te kostbaar zouden worden voor commerciële toepassingen. Samenwerking met het Duitse bedrijf Rena, leverancier van apparatuur waarmee zonnecellen gemaakt worden, lijkt echter ook een oplossing voor dit probleem te hebben opgeleverd.

De komende drie jaar hopen de twee partners de batterijen en de productiemachines zo ver te ontwikkelen dat eind 2020 de eerste batterijen van de band kunnen rollen. De Duitse overheid heeft een miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor deze ontwikkelingsfase, wat een krankzinnig laag bedrag zou zijn als de batterijen dan inderdaad doen wat er van wordt verwacht.

Voor de Duitse auto-industrie zou de accu een enorme sprong voorwaarts zijn op hun weg naar een geheel elektrisch wagenpark. Maar persoonlijk ben ik vooral benieuwd naar toepassing ervan in vliegtuigen. De accu kan ook snel, in 12 minuten slechts, worden opgeladen. Ideaal voor vliegtuigen die na een landing weer snel de lucht in moeten. Zeker voor relatief korte vakantievluchten en verbindingen tussen grote Europese steden komt elektrisch vliegen zo toch echt een stuk dichterbij.

Een jaar geleden riep ik op om van Lelystad de eerste luchthaven voor elektrisch vliegen te maken. Ik zou nu zeggen: kom op Lelystad, provincie Flevoland en bv Nederland: laat die kans niet voorbij gaan!

