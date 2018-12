Nieuwbouwwijk Vathorst wíl wel, maar wordt toch niet gasloos

Met zijn vinger wijst hij door het metalen hek naar een stuk grond. “Daar komt de keuken”, zegt Wouter Kroon (42). Voor hem ligt een betonnen fundering niet hoger dan zijn knie. Links wat containers, hopen zand en in de verte de geraamtes van nieuwbouwbuurt Waterdorp in nieuwbouwwijk Vathorst. “Ik kan niet wachten tot het af is”, zegt hij terwijl zijn hond, teckel Takkie, zijn hoofd door het bouwhek wurmt. Kroon: “Maar die gasaansluiting is wel jammer”.

Lees verder na de advertentie

Waterdorp is de laatste buurt in Vathorst die nog aan het aardgasnet wordt aangesloten. Om de klimaatdoelen te halen en Groningen te ontzien moeten alle nieuwbouwhuizen sinds 1 juli van dit jaar gasloos gebouwd. Dat staat vastgelegd In de zogeheten Wet voortgang energietransitie.

De huizen moeten worden verwarmd met alternatieven als aard- of restwarmte en ook het koken op gas gaat in de ban. Vathorst, door de gemeente Amersfoort steevast de leukste nieuwbouwwijk van Nederland genoemd, is een uitzondering. De bouwplannen kregen al voor 1 juli een omgevingsvergunning en de wijk mag daarom nog wel worden aangesloten op aardgas.

Toch, hoe graag Vathorst ook gasloos zou willen zijn, voor velen zou het kopen van een huis dan een stuk lastiger worden

Kroon en zijn gezin hadden ook best gasloos willen wonen, al vindt hij een gasfornuis wel mooier dan een elektrische kookplaat. Maar het gezin kocht het huis pas laat en was allang blij dat er nog een woning was. Daarnaast was de bouw van Waterdorp toen allang van de tekentafel naar de werktafel verplaatst.

Wouter Kroon. © Bram Petraeus

Zo weten ook zijn toekomstige overburen Gerard Verhagen (41) en Debbie Verhagen (34), die samen met hun dochters een maand geleden al hun sleutels kregen. “Wij willen heel graag gasloos”, zegt Debbie Verhagen. “Maar toen we dit huis kochten was Wiebes nog niet eens naar Groningen geweest, de gaskwestie speelde nog niet dus die opties waren er ook niet”, aldus Gerard Verhagen. De allernieuwste buurt die op kijkafstand van hun huis zal worden gebouwd, gaat wel gasloos. “Maar die huizen worden door de extra aanpassingen waarschijnlijk ook duurder”, aldus Gerard Verhagen.

Betaalbare opties Zelf heeft het gezin gekozen voor een elektrische kookplaat. Ook kijken ze naar de mogelijkheden voor een luchtwarmtepomp. “Ik heb er een op het oog maar die kost tussen de 14.000 en de 17.000 euro”, zegt Gerard. Hij vervolgt: “Dat is niet niets en ik denk dat als we nog even wachten er veel meer betaalbare opties bijkomen”. Van een wijkgenoot weten ze dat hij het met veel moeite voor elkaar kreeg om zijn huis klaar te maken voor gasloos wonen. “Hij heeft de vloerverwarming hoger en dichter bij elkaar laten plaatsen zodat een warmtepomp zijn huis ook zou kunnen verwarmen”, legt Verhagen uit. “Door hem is dat nu een standaardoptie geworden. Dat laat wel zien dat de projectontwikkelaars en aannemers wel willen verduurzamen, maar dat het tijd kost.” Toch, hoe graag Vathorsters ook gasloos willen wonen, voor velen zou het kopen van een huis dan een stuk lastiger worden. Zo zijn de 26-jarige Nelleke van der Wekken en haar partner Luke Geuze (28) allang blij dat ze er een tussenwoning konden krijgen binnen hun budget. “Of we hetzelfde huis ook gasloos zouden kunnen kopen betwijfel ik. We doen wel ons best, we gebruiken voor de hele keuken geen gas”, legt Van Der Wekken uit. Ook hebben alle huizen in Waterdorp standaard zonnepanelen. Van der Wekken: “Een warmtepomp komt wel, als wij straks echt over moeten naar gasloos is vast goed uitgedokterd wat het beste werkt en dan weten we ook dat het goed is” zegt Van Der Wekken. Wouter Kroon en zijn hond lopen de wijk weer uit. Teckel Takkie krijgt straks in elk geval een warm huis en in de toekomst is die warmte als het aan zijn baas ligt ook duurzaam.

Aardgasvrije ambities In Nederland worden nog zo’n 100.000 woningen gebouwd die voor 1 juli een omgevingsvergunning hebben gekregen en dus aan het gasnet mogen worden aangesloten. Het doel is om minimaal 75 procent van alle nieuwbouw die wordt opgeleverd tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij te krijgen. De gemeente Amersfoort, waar Vathorst onder valt, heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

Lees ook:

Een groen buurtbedrijf? Dat vergt een pitbull-mentaliteit Het aantal energiecorporaties loopt op. Het klinkt ook aanlokkelijk: in de straat of regio een eigen groen bedrijf oprichten. Samen, zonder al te veel bemoeienis van buitenaf. Klopt, zeggen ervaringsdeskundigen, maar onderschat het niet. ‘Dit is iets voor echte doorzetters, het is geen hobby.’