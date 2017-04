Nieuwbouwdorp Reeve komt er, ondanks de protesten

Al in 2000 had gemeente Kampen plannen voor nieuwbouw. De aanleg van het Reevediep werd aangegrepen om waterveiligheid, natuur, wonen en recreatie te combineren. Tegenstanders vonden dat een aantasting van de natuur en stapten naar de Raad van State. Die oordeelde dat de woningnood wel meeviel. De bouwplannen werden vernietigd.

Maar met het nieuwe plan, om de 1300 huizen in twee fases te bouwen, is een meerderheid van de gemeenteraad het eens. Verantwoordelijk wethouder Gerrit Jan Veldhoen is blij en opgelucht. “Reeve heeft veel energie gekost en de gemoederen flink beziggehouden. Nu kunnen we een tijdperk afsluiten en met volle kracht naar de toekomst werken.”

Minder opgetogen is Reijer van ’t Hul van actiegroep Zwartendijk. De groep strijdt al jaren tegen de komst van het dorp. “Deze uitkomst zagen we al aankomen”, zegt hij. Maar de actiegroep laat het er niet bij zitten. In juni 2018 is het nieuwe bestemmingsplan klaar.

De actiegroep laat een onafhankelijk wetenschapper uitzoeken of dat plan voldoet aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Volgens deze regeling moet de gemeente bewijzen dat nieuwbouw buiten de stad noodzakelijk is. Van ’t Hul: “Het staat nog niet vast, maar het zit er dik in dat wij weer naar de bestuursrechter of Raad van State stappen om de bouw van Reeve tegen te gaan.”

