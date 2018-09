Nieuw leven in de Limburgse bodem

Ze leven in de bodem, onder onze voeten, onder het gras of de strooisellaag en ze onttrekken zich over het algemeen aan onze waarneming. De mol of de regenworm kennen we wel, maar daarmee houdt onze kennis over de fauna onder het maaiveld meestal wel op.

Bodemdieren hebben een niet te veronachtzamen ecologisch belang, maar zijn vanwege hun verborgen leefwijze tamelijk onderschat. Een rijke fauna aan wormen, wormpjes, pissebedden, springstaarten, duizend- en miljoenpoten, slakjes, mijten en ander grut wacht op studie! Gelukkig zijn er mensen die er zich in verdiepen en dieren trachten te verzamelen en op naam te brengen.

Doorvlooien

Uiteraard is de ene grondsoort beter geschikt voor een rijk dierenleven dan de andere. De kalk- en leemhoudende bodems van Zuid-Limburg blijken erg geschikt te zijn, en juist daar zijn vorige week twee voor ons land nieuwe soorten ontdekt, een miljoenpoot en een springstaart. De ontdekking werd gedaan door leden van de JNM, Jongeren in de natuur.

Springstaarten zitten echt overal, ook in uw tuin of bloempot - ook al heeft u dat zelden in de gaten

JNM'ers vonden tijdens een excursie in het Savelsbos de hen onbekende diertjes. Voor zo'n ontdekking moet je wel wat doen; het is iets anders dan vogels kijken of planten determineren. Voor bodemdieren moet je graven, stenen of halfrotte boomstammen omdraaien, humus tussen boomwortels of van achter los schors doorvlooien, grondmonsters in een zeef doen en kijken wat er uit tuimelt, en vooral veel door een loep turen. Maar de beloning kan zomaar bestaan uit nieuwe soorten!

Het hier afgebeelde lijkbleke miljoenpootje heet in het Nederlands 'witte ribbel', en Brachychaeteuma bagnalli in het wetenschappelijke potjeslatijn. De bleke kleur is het gevolg van de ondergrondse leefwijze, want als je toch niks kunt zien is kleur een zinloze investering. Het diertje leeft onder diep in de grond liggende stenen of boomstammen.