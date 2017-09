Nieuw in Nederland: het spookkreeftje caprella equilibra

Pater zag het diertje tussen de rommel omdat hij, zo zei hij tegen de NOS, altijd op zoek is naar spookkreeftjes (een familie van kreeftachtigen). In eerste instantie had hij niet eens door wat voor bijzonders er in zijn schepnetje zat, want er zijn vier andere soorten spookkreeften die al wel in Nederland voorkomen. Hij dacht dat het een van die soorten was.

Thuis kwam hij erachter dat het gaat om de caprella equilibra. Bepaald geen charmant diertje, enigszins doorzichtig met twee scharen en sprieten die er te groot uitzien voor zijn smalle lichaam. Na contact met Naturalis wist hij het zeker: deze soort is nooit eerder gezien in Nederland. Al zegt dat ook weer niet alles, weet Pater, want maar weinig mensen zoeken naar deze kreeftjes, die slechts enkele millimeters lang zijn.