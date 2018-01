Niet álle Nederlandse vissers zijn rouwig om het het EU-verbod op pulsvissen

De garnalenvissersbond is er zelfs 'een beetje blij' om, zegt voorzitter Matthijs van der Ploeg. “Ik wil mijn collega’s die op platvis vangen niet afvallen, maar onze indruk als garnalenvissers is dat je wekenlang geen garnaal vangt op plekken waar de tongvissers met hun puls zijn geweest.”

Bij deze vangstmethode wordt platvis opgeschrikt van de bodem door middel van stroomstoten. Volgens voorstanders is dat milieuvriendelijker dan de traditionele vangstmethode waarbij ijzeren kettingen over de zeebodem slepen. Bovendien kost pulsvissen minder brandstof en stoot een viskotter daardoor minder CO2 uit.

Toch wil de meerderheid van het Europees Parlement de vangstmethode niet toestaan. Er bestaan bij politici vele vragen over de ecologische gevolgen op lange termijn van het pulsvissen. Daar willen zij een antwoord op voordat de techniek (waar Nederlandse vissers miljoenen in geïnvesteerd hebben) gelegaliseerd wordt.

Zwakkere stroomstoot

Van der Ploeg zegt met zijn bond 67 leden te vertegenwoordigen die varen onder Nederlandse, Duitse en Deense vlag. Van hen gebruiken een handjevol ook de pulstechniek. Maar bij garnalenvangst, zegt Van der Ploeg, wordt een veel zwakkere stroomstoot gebruikt dan bij de platvisvisserij. “Wij zien de garnalenstand teruglopen sinds er met puls op tong wordt gevist. Het lijkt wel of de vrouwtjesgarnalen onvruchtbaar worden van de sterke puls die voor de tong is bedoeld. Daar willen we duidelijkheid over voordat pulsvissen toegestaan wordt.” In Wageningen loopt inmiddels een onderzoek naar de effecten van puls op garnalen. Resultaten worden volgend jaar verwacht.

Bij de stemming in het Europees parlement speelden meer factoren mee dan zorg om de ecologie. Er bestond en bestaat in Europa weerstand tegen de wijze waarop Nederland de pulstechniek wilde doordrukken en ontheffingen regelde voor zijn vissers. Onderzoeker Tim Haasnoot van de Wageningen Universiteit ondervroeg al in 2016 betrokkenen bij de pulsvisserij. Een ambtenaar vertelde Haasnoot dat Nederland bruusk opereerde in de EU om ontheffingen te krijgen: “Met powerplay hebben we het erdoor gekregen.”