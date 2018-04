Niet alle meeuwen houden van het opensjorren van vuilniszakken

Die zilvermeeuwen kunnen in het voorjaar een keel opzetten. In Haarlem broeden ze op de daken, ook op het dak waaronder ik slaap. Twee jaar lang lag er een skelet van een dode zilvermeeuw in de dakgoot. Als ik uit het raam reikhalsde zag ik het liggen. Het is uiteengevallen en verwaaid. Het bekkenbeen viel op het balkonnetje en ligt daar nog steeds.

Meeuwen kunnen rekenen op 's mensen hoon en haat. Behalve aan het rijke vocabulaire van zilvermeeuwen, voor ongeoefende luisteraars 'gekrijs', ergeren mensen zich eraan dat meeuwen hun afval opeten en bereid zijn daarvoor vuilniszakken open te sjorren. Regelmatig klinkt daarom de roep om bestrijding.

Er zijn meeuwen die vanuit de kolonie op Texel een paar uur vliegen om in Amsterdam patatjes uit de goot te vissen

In 'De zilvermeeuw', het nieuwe deel van de vogelreeks van AtlasContact, schrijft Kees Camphuysen meeslepend over de geschiedenis van die meeuwenbestrijding. Een rij maatregelen wordt nog altijd getroffen: doodschieten, vergiftigen, eieren schudden of lek prikken, slechtvalken loslaten. Elke keer sorteren die maatregelen hooguit een tijdelijk en vaak zelfs een averechts effect. Door ze te verjagen, kunnen ze uitwijken naar andere steden en nieuwe kolonies stichten. Dat gebeurde ook toen er vossen werden uitgezet in de duinen. De meeuwen vluchtten toen naar de steden.

Het zijn, blijkt uit Camphuysens onderzoek naar zilvermeeuwen, maar enkele individuen die zich in mensenafval specialiseren. Wil je die afval-opruimers bestrijden, dan hoef je dus geen hele kolonies aan te pakken. Die paar specialisten hoeven niet in de buurt te broeden. Er zijn er die vanuit de kolonie op Texel een paar uur vliegen om in Amsterdam patatjes uit de goot te vissen.

De zonbeschenen meeuw is vast niet zo vroeg al van Texel gekomen. Waarschijnlijk woont ie in de buurt, misschien op een Haarlems dak.

