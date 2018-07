Ni hao op de Veluwe

"Zijn we nu in het Van Gogh Park?", vraagt een van de Chinese studenten, haar parasol losjes op haar schouder. Zij en nog aantal andere studenten uit China die hier in Nederland studeren, staan boven op de trap van kunstenaar Krijn Giezen. Die is 87 meter lang en torent hoog boven de beeldentuin van het Kröller-Möller Museum uit. Om hen heen wolkt het geboomte van Nationaal Park De Hoge Veluwe tot aan de horizon.

Dit het Van Gogh Park. Althans, dat is de meest gangbare Chinese term voor Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Inderdaad is dit het Van Gogh Park. Althans, dat is de meest gangbare Chinese term voor Nationaal Park De Hoge Veluwe. "Mensen kennen het zo in China," zegt Munisha Abudunabi van marketingbureau Next Port China. "Maar het Nationaal Park wil nu ook apart van het Kröller-Müller Museum een eigen merknaam opbouwen voor de Chinese markt. Er is dus ook een Chinese term voor bedacht." Ze pakt een pen en schrijft op: 'Gao Fei Lu Wo'. Gao betekent 'hoge' in het Chinees. Leest u Fei Lu Wo even hardop...

Aan Abudunabi en haar collega's van Next Port China de taak om die marketing te doen. De insteek: de schilderijen in het Kröller-Möller en dan met name de Van Goghs, gecombineerd met een dag in de natuur.

Toerisme uit China is booming in Nederland (en trouwens ook in andere landen). Vorig jaar nam het aantal hotelovernachtingen van Chinezen hier met 26 procent toe ten opzichte van 2016. Toch is hun aantal maar 2 procent van het totaal aantal buitenlandse gasten, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naar schatting bezoeken ruim 350.000 Chinezen Nederland, maar dat gaat veranderen: naar verwachting zullen dat er in 2020 al zo'n 800.000 zijn. En dat lijkt helemaal geen conservatieve schatting: in 2020 gaan zo'n 170 miljoen Chinezen naar het buitenland op vakantie, becijferde zakenbank Goldman Sachs.

Veel Chinese toeristen reizen in groepen, maar ook de individuele reiziger komt steeds vaker naar Europa. En juist die laatste reiziger wil het Het Nationaal Park De Hoge Veluwe bereiken.

Slim dus, om in totaal zeventig jonge universiteitsstudenten uit te nodigen die bijna allemaal actief zijn op sociale media. Deze groep is via WeChat - de Chinese variant van Facebook, WhatsApp en betaalsysteem ineen - bij elkaar gebracht door het marketingbureau. "Facebook of WhatsApp gebruiken Chinezen niet. We hebben van bijna alle Amerikaanse apps een eigen variant", zegt Yue Qiu, ook van Next Port China.

'Verborgen pareltje' WeChat is dus hét platform voor onlinemarketing dat het Nationale Park via het marketingbureau gebruikt - voor de gelegenheid heeft het marketingbureau in de app een reisgids van Nederland gebouwd. Het moet het startpunt zijn voor de toerist in Nederland. Het Nationaal Park staat als een van de duizend bestemmingen in de gids als 'verborgen pareltje'. Ook kunnen Chinezen kaarten voor het park kopen via Alipay, de betaalapp van de Chinese techreus Alibaba, de Chinese variant van Google. In onze schoolboeken staan de schilderijen van Van Gogh die hier in het museum hangen. En het ligt ook nog eens midden in de natuur. Onder de jongeren is ook een aantal influencers: ze bloggen, vloggen of fotograferen voor Chinese websites. Zoals Jessy Song (25). Zij maakt livevideo's voor Fliggy, het reisplatform van Alibaba. Per uitzending kijken er live zo'n tienduizend mensen mee. Wat zegt ze tegen haar kijkers? "In onze schoolboeken staan de schilderijen van Van Gogh die hier in het museum hangen. En het ligt ook nog eens midden in de natuur. En hoe Nederlands is het dat je hier ook lekker kan fietsen. Dat kan in China ook wel, ik deed het alleen niet vaak omdat er weinig fietspaden zijn." Onderaan de lange trap staat psychologiestudent Ming Liu (26) even uit te puffen na de klim. Ze studeerde in Shanghai voor ze naar Leiden kwam . "Dit uitkijkpunt, het is mijn favoriete moment vandaag. Ik houd heel erg van bossen, ik ben in de natuur wanneer ik maar kan." Hoe lang het duurde voor ze vanuit Shanghai in een natuurgebied was? Ze lacht. "Eerst twee uur in een volle metro. Daarna nog een of twee uur met de trein. Dat ga je gewoon niet doen voor een dagje. In Nederland is alles klein, dat is een van de fijnste dingen hier."