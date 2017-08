Neushoornfokker mag nu echt 500 kilo hoorns verkopen

"We hebben de zaak verloren en moeten de verkoopvergunning overhandigen. De verkoop zal doorgaan", zei de woordvoerder van het ministerie van Milieu, Moses Rannditsheni gisteren nadat de rechter de uitspraak had gedaan. Het ministerie probeerde de verkoop tegen te houden, maar dat mislukte elke keer.

We hopen dat de overheid nu begrepen heeft dat ze ons niet onrechtvaardig kan behandelen Hume's advocaat Izak du Toit

Hume won in april een rechtszaak die afdwong dat hij de hoorns van zijn zelfgekweekte neushoorns mocht gaan verkopen, maar de autoriteiten in Zuid-Afrika weigerden hem een verkoopvergunning te overhandigen, uit angst dat het land zich internationale woede op de hals zou halen als de verkoop doorging. Daarop stapte Hume opnieuw naar de rechter – en hij kreeg zondag opnieuw gelijk.

"We hopen dat de overheid nu begrepen heeft dat ze ons niet onrechtvaardig kan behandelen", liet zijn advocaat Izak du Toit aan persbureau AFP weten. Hoewel de veiling gepland stond voor vandaag, liet zijn advocaat nog in het midden of die daadwerkelijk vandaag plaatsvindt. "We nemen pas een besluit als we de verkoopvergunning in handen hebben."

Dieren redden De 75-jarige Hume heeft de grootste neushoornfokkerij ter wereld en fokte er al meer dan 1500 neushoorns. Hij laat hun hoorns geregeld onder verdoving afzagen en bewaart ze. Zo heeft hij al ongeveer 500 kilo verzameld. Bij de neushoorns groeit er na verloop van tijd weer een nieuwe hoorn terug. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een hoorn van een neushoorn wordt gewogen op de ranch van John Hume in Klerksdorp. © AFP Dat Hume zijn hoorns nu kan verkopen, heeft hij te danken aan een recente wetswijziging waarvoor hij jarenlang een juridische strijd had gevoerd. Sinds april staat het land de binnenlandse handel in neushoornhoorns weer toe, al blijft het wel verboden om de hoorns internationaal te verhandelen. Die wet voerde Zuid-Afrika in 2009 in onder internationale druk. De fokker wilde dat de verkoop weer mogelijk zou worden omdat het volgens hem de enige manier is om de dieren te redden, legde hij afgelopen weekend uit in een interview met deze krant. "Hoe moet ik anders de 2,5 miljoen rand (160.000 euro, red.) per maand aan beveiligingskosten betalen? Want ja, zoveel kost de bescherming van mijn neushoorns tegen stropers." Hoe moet ik anders de 2,5 miljoen rand (160.000 euro, red.) per maand aan be­vei­li­gings­kos­ten betalen? John Hume

Minder gewild Hume moest zijn bedrijf in 2012 nog honderden kilometers verplaatsen om aan de stropers te ontkomen. Volgens hem slaan ze nu nog steeds geregeld toe, al hebben zijn bewakers op de nieuwe locatie beter zicht, omdat zijn land vlak en weinig begroeid is. De neushoornhoorn, die uit niets anders bestaat dan keratine, waarvan ook menselijke nagels zijn gemaakt, is vooral in Azië erg gewild. Daar geldt hij als medicijn tegen allerlei kwalen, zoals kanker en impotentie, al is daar geen wetenschappelijk bewijs voor. Door de grote vraag naar neushoornhoorns vanuit Azië, is de prijs van de hoorns omhoog geschoten. De hoorns zouden nu per kilo tussen de 10.000 en 50.000 euro opbrengen, met als gevolg dat er jaarlijks duizenden neushoorns worden gedood in Zuid-Afrika. Daar leeft zo’n 70 procent van alle 30.000 neushoorns ter wereld. In andere leefgebieden is het dier al grotendeels uitgeroeid. Lees ook het hele interview met John Hume van afgelopen zaterdag: "Waarom mag je koeienmelk en eieren wel verhandelen, maar de hoorns van een neushoorn niet?" Een ranger op de ranch van John Hume maakt zich klaar om een neushoorn te verdoven en te vangen, waarna de hoorn wordt afgezaagd. © AFP

