Neushoorn of kat: drol ligt er in 12 tellen

Elk zoogdier doet het en elk zoogdier doet er even lang over. Van muis tot olifant, van hond tot zwijn, allemaal legen ze in een seconde of twaalf hun darmen. Het is logisch dat poepen in de natuur een haastklus is, schreven Amerikaanse biologen onlangs. "De lucht trekt roofdieren aan. Een dier wil zich daarom snel te ontlasten. En dan maken dat hij wegkomt, voordat hij wordt ontdekt."