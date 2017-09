Neststenen moeten vogels terug de stad inlokken

In bestaande bebouwing is vaak geen plaats meer voor de dieren. "Bij moderne huizen kunnen vogels en vleermuizen niet meer in de spouwmuur", zegt Stefan Vreugdenhil van de Vogelbescherming. "De huizen zijn beter geïsoleerd en afgedicht, ook onder het dak kunnen ze niet meer terecht." Hierdoor verdwijnen gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen uit steden. Zo is het aantal huismussen in Nederland in dertig jaar gehalveerd. "We willen aannemers en gemeenten laten zien hoe ze deze soorten eenvoudig ruimte geven."

Lees verder na de advertentie

In het broedseizoen gaat de Vo­gel­be­scher­ming langs de neststenen om te kijken of er inderdaad beestjes gebruik van maken

Een neststeen is een holle steen met een opening: een paar bakstenen breed en hoog, gemaakt van houtbeton en hij kan zo worden weggewerkt dat hij bijna onzichtbaar is, behalve voor vogels.

Steden die meedoen zijn Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. In het broedseizoen gaat de Vogelbescherming langs de neststenen om te kijken of er inderdaad beestjes gebruik van maken. De vogelnesten zijn gewoon te zien, bij vleermuizen gebruiken de vogelbeschermers een batdetector, een apparaat dat het ultrasone geluid van vleermuizen omzet in geluid dat de mens kan horen. "Je kunt zelfs horen welke soort vleermuis."

Voor vleermuizen is er nog iets extra's: heel grote stenen van keramiek. "Het keramiek houdt de temperatuur langer vast", zegt Vreugdenhil, "waardoor de moeders wat langer op jacht kunnen, zonder dat de jonkies het koud krijgen. In deze stenen kunnen wel honderd vleermuizen. Dan zitten ze dicht op elkaar, maar dat maakt ze niet uit."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.