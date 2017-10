Nestbouwers weten wat insecten weert

Een vogel die zich helemaal uitleeft, is de thermometervogel. Deze Australische grootpoothoender graaft eerst een kuil van drie meter breed en een meter diep. Het gat wordt gevuld met afgevallen bladeren en ander organisch afval. Hierop worden de eieren gelegd. Het geheel wordt afgedekt met een laag zand. Sommige nesten zijn enorm en bevatten maar liefst honderd kubieke meter aan materiaal en zijn meer dan een meter hoog.

Lees verder na de advertentie

In deze heuvel verteren micro-organismen het organische afval waarbij warmte vrijkomt. Het is deze warmte die de eieren uitbroedt. Daar waar wij fermentatie gebruiken om bier te brouwen, broedt de thermometervogel er zijn eieren mee uit.

De ther­mo­me­ter­vo­gel controleert de temperatuur regelmatig met zijn snavel

Hoewel de vogel niet op de eieren hoeft te zitten, heeft hij het er wel druk mee. Gedurende vijf maanden wordt er regelmatig een nieuw ei gelegd en in die tijd moet de temperatuur in de natuurlijke broedmachine steeds 33 graden Celsius zijn. De thermometervogel controleert de temperatuur regelmatig met zijn snavel. Wijkt deze af, dan wordt zand weggehaald of toegevoegd om de warmte bij te stellen. En dat vijf maanden lang, zonder onderbreking.

Overigens houdt de broedzorg op zodra de jonge vogels uit het ei komen. Het zijn nestvlieders die de heuvel verlaten en het verder zelf maar uit moeten zoeken.